"Vàng trắng" Lý Sơn vào mùa thu hoạch

“Niên vụ trước, do bị sâu bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên tỏi cho sản lượng thu hoạch thấp, song năm nay thời tiết thuận lợi hơn nên vụ này tỏi đạt sản lượng cao, tỏi to, đều và đẹp, giá cả lại ổn định, chính vì vậy, bà con nông dân trồng tỏi chúng tôi rất phấn khởi”- ông Trần Văn Sang ở xã An Vĩnh chia sẻ.