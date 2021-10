Trăn trở cùng mía đường Quảng Ngãi

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi là vùng đất có truyền thống về sản xuất mía đường. Từ nhiều thế kỷ trước, sản phẩm truyền thống này đã nổi tiếng không chỉ trong nước, mà với cả phương Tây, và các nước vùng Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản. Nhưng câu chuyện từ truyền thống lung linh thuở xa xăm ấy lại đi cùng những bài học mà cho đến tận hôm nay, vẫn khiến mỗi người chúng ta, những người Quảng Ngãi, không khỏi chạnh lòng.

Một vùng đất lừng danh

Bắt đầu với cuốn sách Xứ Đàng Trong, một công trình nổi tiếng và quan trọng về lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII của Tiến sĩ Li Tana, học giả từ Đại học Quốc gia Úc. Theo đó, vào cuối thế kỷ XVII, dưới sự cai trị của các Chúa Nguyễn, Đàng Trong chỉ tính trên đất liền gồm 1 châu, 1 miền và 8 phủ, trong đó có phủ Quảng Ngãi.

Năm 1663, tức 20 năm sau, một tài liệu của Nishikawa Joken (được công bố ở Kyoto - Nhật Bản), cho thấy các thương gia người Hoa đã mua ở Đàng Trong và chở đến Nhật Bản 61.000kg đường phổi, 750kg đường phèn. Có nghĩa số đường phổi xuất khẩu đã tăng gần gấp 3 lần chỉ sau 20 năm. Nishikawa Joken (1648 - 1724) là nhà địa lý học, thiên văn học thời kỳ Edo. Ông chính là tác giả của Văn bản Bách khoa Toàn thư Kaitsusho - một từ điển về thương mại và giao tiếp bản lề của Nhật Bản thế kỷ XVIII.

Trở lại với cuốn biên khảo Xứ Đàng Trong. Dựa trên số liệu của Grawfurd do Li Tana trích dẫn: đến đầu thế kỷ XIX, lượng đường cát trắng hằng năm từ Đàng Trong chở đến Trung Hoa từ 1.000 đến 3.000 tấn và khoảng 250 tấn đến các căn cứ của người Châu Âu ở eo biển Malacca.

Còn theo công sứ Quảng Ngãi Laborde (trong một dạng bút ký có tên Tỉnh Quảng Ngãi được đăng trên Những người bạn cố đô Huế năm 1925) thì vào thập niên 20 thế kỷ XIX, hằng năm Quảng Ngãi xuất khẩu được 12 nghìn tấn đường. Vào thời điểm đó, gần như tất cả lượng đường làm ra ở Quảng Ngãi dành hết cho xuất khẩu.

Cây mía và những guồng xe nước

Một cuốn biên khảo về mía và cải thiện ngành trồng mía ở An Nam mà người Pháp đầu thế kỷ XX đã dày công nghiên cứu, có viết: Từ 500 năm sau kỷ nguyên, dân chúng Việt Nam đã biết trồng mía để ăn. Các giống mía này có lẽ đều thuộc loài “mía tàu” Saccarum Sinense, mà hiện nay còn sót lại giống “mía gie” hay mía lau ở Quảng Ngãi và Tân Uyên (Biên Hòa).

Về ngành mía đường Quảng Ngãi thế kỷ XIX, Công sứ Pháp Laborde cho biết trong Bulletin des Amis du Vieux Hue (Những người bạn cố đô Huế): “Con sông gọi là sông Trà Khúc đếm được 38 bánh xe guồng nước, và ít nhất cũng có từng ấy trên Sông Vệ, nằm xa về phía nam. Toàn bộ những guồng nước tưới cho một diện tích gần 8.000ha, số ruộng này nếu không có những hệ thống tưới hoàn thiện như vậy sẽ chỉ là những vùng đất khô cằn và rất buồn chán.

Với các bánh xe guồng nước, hình như là những cái mạng nhện lớn, tôi gợi lại cái cảnh quen thuộc của Quảng Ngãi; tôi còn thấy ở tỉnh này giữa các cánh đồng mía rì rào, những lò và những quạt gió trời, và tôi cũng nghe ở đây rung lên một thứ tiếng động nào đó rất đặc biệt ở tỉnh này: đó là những tiếng đục và tiếng rì rào liên tục của nước đầy đổ bởi các guồng xe nước; đó là tiếng rung của các cối xay ép mía quanh quanh với những sức mạnh của những con trâu; đó là khúc ca đơn điệu không dứt của những đứa trẻ hò lên trong lúc nghiền những thân mía...”.

Trong sách Địa chí Quảng Ngãi có viết về đường phổi như sau: Tên gọi đường phổi xuất phát từ hình dạng thỏi đường tựa như lá phổi. Đường phổi màu trắng vàng, mịn xốp, sạch sẽ ưa nhìn. Đường phổi là đặc sản riêng của Quảng Ngãi. Từ những năm cuối thế kỷ XIX sang những thập kỷ đầu thế kỷ XX, đường phổi được chuyển xuống Thu Xà xuất sang Pháp, Trung Hoa, Hồng Kông... Thương nhân người Hoa mua đường phổi từ Việt Nam chuyển sang các cơ sở tái chế đường ở Hồng Kông để tẩy trắng lại bằng chất hóa học, rồi mang đi bán khắp nơi và gọi là đường Hương Cảng. Chính nhu cầu xuất cảng và tiêu thụ về đường phổi mạnh đã đem lại sự phồn vinh và sầm uất cho các làng nghề làm đường phổi Ba La, Vạn Tượng vào thời đó.

Chỉ một đoạn thông tin ngắn ngủi, cứ ngỡ chuyện xưa ấy như chuyện của hôm nay.

Che ép mía thủ công. ẢNH: LHK

Với nghề làm đường phổi, một nghề tiêu biểu nhất cho truyền thống mía đường. Là đại diện tinh túy nhất cho xứ mía đường Quảng Ngãi. Theo ông Phạm Trung Việt trong Non Nước Xứ Quảng, người làm nghề đầu tiên ở vùng Vạn Tượng, Ba La là ông Nguyễn Đăng Nhứt. Ông theo học nghề ở làng An Nhơn, tổng Bình Châu, nay là xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi). Những năm cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, nghề làm đường phổi chuyển qua làng Vạn Tượng, Ba La và phát triển hưng thịnh ở đây. Nghề làm đường phổi mang tính gia truyền và chỉ những nghệ nhân giàu kinh nghiệm mới làm được những thỏi đường ngon. Sau năm 1975, do khó tiếp cận thị trường, những người làm đường phổi chuyển lên làng nghề ở làng Chánh Lộ (thị xã Quảng Ngãi). Hiện nay, ở làng Ba La, Vạn Tượng không tìm thấy những cơ sở chuyên sản xuất loại đường này nữa.