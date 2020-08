Da bò làm gỏi chua ngọt

(Báo Quảng Ngãi)- Gỏi da bò là một trong những món gỏi được nhiều người ưa chuộng. Sự kết hợp hài hoà giữa da bò non và các loại rau gia vị, tạo nên hương vị đặc trưng của ẩm thực xứ Quảng.

Gỏi da bò rất hấp dẫn với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, cùng cảm giác mềm mại của da bò non kích thích cảm giác ngon miệng, thèm ăn đến kỳ lạ. Gỏi da bò chua ngọt chế biến khá đơn giản, không cầu kỳ. Chọn loại da bò non, bởi da bò non ăn rất mềm và bổ dưỡng.

Gỏi da bò chua ngọt.

Để làm món này không phải cứ ra chợ sẽ có da bò non, mà phải dặn trước với chủ lò mổ. Da bò non đem về rửa sạch, xắt mỏng. Ướp sơ da bò với chút gia vị, nước mắm, tỏi băm, hành tím băm, sau đó để khoảng mươi phút cho thấm.

Các nguyên liệu chế biến cùng với da bò gồm nhiều thứ rau, trong đó không thể thiếu húng quế, chuối chát, hành chua. Chuối chát rửa sạch và xắt thành lát mỏng, rồi ngâm trong bát nước muối pha loãng để không bị thâm màu. Hành tím cũng được bóc vỏ, rửa sạch và thái thành từng lát mỏng ngâm trong bát nước đá. Sau khi vớt hành ra để ráo nước, thêm đường và nước cốt chanh để làm món hành chua ăn kèm với gỏi.

Món gỏi dù ngon đến mấy mà thiếu chén nước chấm cũng bằng không. Bởi vậy, pha nước chấm gồm nhiều loại gia vị, trong đó nước cốt chanh pha hơi nhiều để tạo vị chua.

Nét đặc trưng làm đĩa gỏi thêm phần phong phú chính là nước luộc bò được chan ngập. Nhờ thế mà từng miếng da bò đủ thấm tháp chút mặn ngọt cân bằng, thêm cái cay the của hành chua, rau húng quế. Chuẩn bị đâu vào đó rồi cho tất cả các nguyên liệu vào một cái bát to trộn đều. Trong quá trình trộn gỏi, có thể cho thêm nước mắm chanh, đường, ớt, tỏi sao cho vừa ăn.

Gỏi da bò non sẽ thơm ngon khi có chén đậu phộng rang giòn. Đậu phụng rắc lên đĩa gỏi rất bắt mắt, nhưng dễ làm mất đi độ giòn của nó. Vì vậy, để đậu phụng riêng, lúc ăn mới cho vào thì sẽ ngon hơn. Để tăng thêm độ thơm ngon của món ăn, người bán còn cho thêm hành phi, xoài xanh. Vị chua của nước gỏi, miếng da bò beo béo, giòn sật tươi ngon, chút hăng, chút the của lá quế... tất cả hoà quyện vào nhau làm cho món gỏi thêm trọn vị.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN