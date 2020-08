Bất an khi lưu thông trên tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức

(Baoquangngai.vn)- Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, dù các cấp chính quyền và ngành chức năng đã triển khai một số các biện pháp khắc phục bất cập, song trên tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Việc lưu thông trên tuyến đường này đang trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân.

Tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức (hay gọi đường tránh Đông- Mộ Đức) được đầu tư và đưa vào khai thác trong năm 2015, đi qua địa bàn các xã Đức Chánh, Đức Thạnh, thị trấn Mộ Đức, Đức Phong. Tuyến đường có chiều dài hơn 8km, chạy song song với tuyến Quốc lộ 1 hiện hữu, nền đường có mặt cắt ngang 12m. Mục tiêu đầu tư tuyến đường tránh này cho các xe tải nặng, xe khách đường dài,… lưu thông nhằm giảm bớt mật độ lưu thông trong khu vực trung tâm thị trấn Mộ Đức.

Tuy nhiên, từ khi đưa vào lưu thông đến nay, việc người điều khiển phương tiện chủ quan, không chấp hành quy định Luật Giao thông đường bộ cùng với một số bất cập của hạ tầng giao thông khiến tình hình trật tự giao thông trên tuyến đường này rất phức tạp. Nhiều vụ TNGT nghiêm trọng gây thương vong trên tuyến đường này đã xảy ra.

Tuyến đường tránh có lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn

Chỉ tính riêng trong tháng 7 và tháng 8.2020, tại tuyến đường tránh này đã xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 2 người chết, 2 người bị thương nặng. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 25.7 khiến 2 người đi trên xe mô tô tử vong.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 25.7, ông L.V.T điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 76N – 0096 chạy theo hướng Đông - Tây, phía sau chở theo bà T.T.N, khi đi qua nút giao thông giao nhau giữa đường dân sinh và tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức tại Km1079 + 500 thì xảy ra va chạm với xe ô tô 29H - 019.97 do ông N.V.L điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam. Vụ tai nạn khiến ông L.V.T và bà T.T.N tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ TNGT này được cơ quan chức năng xác định chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan, thiếu quan sát, không nhường đường theo quy định của người tham gia giao thông khi qua nút giao nhau với đường chính.

Một vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức khiến một người bị thương nặng

Tận mắt chứng kiến các vụ va quyệt, TNGT xảy ra trên tuyến đường tránh, nhiều người dân sống gần tuyến đường này không khỏi xót xa, lo lắng, bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm tính mạng bản thân, gia đình cũng như người tham gia giao thông.

Theo phân tích của nhiều người lưu thông trên tuyến đường tránh, một trong những nguyên nhân khiến TNGT xảy ra nhiều là do dọc tuyến đường này có nhiều điểm giao cắt với đường dân sinh. Tại các điểm giao cắt tiếp giáp giữa đường dân sinh với đường tránh có độ dốc và ngắn, người điều khiển phương tiện giao thông qua lại chỉ cần chủ quan rồ ga lên dốc thì nhiều khi sẽ bị lố sang đường tránh, dẫn đến tai nạn.

Hơn nữa, ngoại trừ tại những ngã tư giao nhau với đường dân sinh có hệ thống đèn chiếu sáng, còn lại dọc theo tuyến đường tránh thiếu hệ thống đèn chiếu sáng về ban đêm. Người lưu thông qua đây không chú ý là rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là vào sáng sớm hoặc buổi tối.

“Người dân chúng tôi mỗi khi lưu thông trên tuyến đường tránh cứ nơm nớp lo sợ do bị ám ảnh bởi các vụ TNGT xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Nhất là vào ban đêm, các xe tải trọng lớn, xe khách, xe ô tô… lưu thông với tốc độ cao, trong khi buổi tối tầm nhìn hạn chế, tuyến đường lại không có đèn đường, không có dải phân cách nên nhiều khi các xe vượt ẩu lấn sang cả phần đường dành cho xe gắn máy rất nguy hiểm”- ông Huỳnh Thanh Tịnh ở xã Đức Phong (Mộ Đức) chia sẻ.

Người và phương tiện qua lại các điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường tránh nếu chủ quan không quan sát thì rất dễ xảy ra tai nạn

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trước tình trạng mất an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã khảo sát và kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư BOT có những điều chỉnh để khắc phục những bất cập trên tuyến đường này như lắp đặt đinh phản quang ở tim đường, sơn gờ giảm tốc, bổ sung đèn chiếu sáng tại các nút giao nguy hiểm,…. đã phần nào làm giảm các vụ TNGT. Thế nhưng, ẩn họa TNGT vẫn còn tồn tại trên tuyến đường này do vẫn còn tồn tại những bất cập và sự chủ quan của người tham gia giao thông.

Thiết nghĩ, trước những tồn tại và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông từ tuyến đường tránh Mộ Đức, các ngành chức năng cần sớm có các giải pháp khắc phục hiệu quả hơn những bất cập của hạ tầng giao thông để kiềm chế TNGT.

Bên cạnh đó, người dân và người tham gia giao thông cũng cần nâng cao nhận thức, chấp hành Luật Giao thông đường bộ một cách nghiêm túc; khi đến gần nút giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ, chú ý quan sát các phương tiện đang lưu thông trên đường, nhường đường theo quy định, tuyệt đối không vượt ẩu và đặc biệt cảnh giác khi qua đoạn tránh này vào ban đêm và mỗi khi trời mưa.

PV- CTV