Chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi:

(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cấp, chỉnh trang đô thị TP.Quảng Ngãi, UBND thành phố đã triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn ngã ba Bồ Đề - ngã năm Thu Lộ) và đường Lê Trung Đình (đoạn Phan Đình Phùng- Nguyễn Du). Song, việc thi công liên tục với nhiều hạng mục trên các tuyến đường trung tâm đã làm ảnh hưởng phần nào đến việc buôn bán, mưu sinh vào dịp cuối năm. Cùng với đó là nỗi lo mất an toàn do phương tiện cơ giới thi công dự án di chuyển quá nhiều.

Thi công vỉa hè các tuyến đường Hùng Vương và Lê Trung Đình (TP.Quảng Ngãi) .

Nhiều người dân sống dọc tuyến đường cho rằng, các cơ quan chức năng cần xem xét lại quy trình đầu tư, bởi gần như năm nào trên địa bàn TP.Quảng Ngãi cũng xảy ra tình trạng đào đường, lắp cống vào cuối năm trong khi thời gian thực hiện từ khi khởi công đến hoàn thành chưa đầy 6 tháng. Đặc biệt, dự án khởi công vào dịp cuối năm, gây nhiều bất lợi đến hoạt động giao thương.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng: "Mong người dân sẻ chia với chính quyền thành phố"

Để từng bước xây dựng đô thị TP.Quảng Ngãi văn minh, hiện đại, thời gian qua, thành phố đã tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có chỉnh trang đô thị các tuyến phố chính nhằm mang lại diện mạo mới. Trong đó, đầu tư chỉnh trang hạ tầng vỉa hè các tuyến đường Hùng Vương và Lê Trung Đình là công trình quan trọng trong năm 2019. Đây là hai tuyến phố chính được xây dựng từ lâu, vỉa hè đã xuống cấp.

Quá trình triển khai thực hiện sẽ gây nên những bất tiện đối với người dân, hoạt động giao thông, do đó thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quá trình thi công phải đảm bảo các quy định về an toàn trên công trường, an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. Trong đó, yêu cầu các đơn vị thi công cuốn chiếu, làm đến đâu thu dọn đến đó. Bên cạnh đó, người dân cũng cần có trách nhiệm với đô thị của mình, việc ảnh hưởng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do đó, vì một đô thị văn minh thì mỗi người cùng chia sẻ một ít mọi thứ sẽ hanh thông.

Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi Phạm Nhật Vũ: "Dừng thi công trước Mùng 10 tháng Chạp âm lịch"

Đây là dự án lớn ở trung tâm đô thị, khi triển khai sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, nên trước khi thực hiện chủ đầu tư đã mời người dân trong vùng dự án, lãnh đạo địa phương họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đa số người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ dân.

Cái khó của dự án là quá trình thi công phải cùng lúc đào hệ thống thoát nước cũ lên và lắp hệ thống đường cống mới, xây dựng hệ thống cống để lắp đặt hạ tầng cáp quang, điện chiếu sáng... Hơn nữa, quá trình chỉnh trang, các đơn vị viễn thông cũng phải tiến hành thi công song song, trong khi các đơn vị này không thuộc quyền quản lý của thành phố nên không thể nhắc nhở được. Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị chủ quản lý các đơn vị trên.

Về việc triển khai dự án vào cuối năm là do thủ tục đầu tư dự án mất nhiều thời gian. Theo hợp đồng ký kết, thì đoạn từ ngã ba Bồ Đề đến ngã năm Thu Lộ thời gian hoàn thành là vào ngày 30.3.2020 và đường Lê Trung Đình đến ngày 30.4.2020. Dù vậy, với mục tiêu thi công nhanh nhất, tránh ảnh hưởng đến người dân, chúng tôi yêu cầu các nhà thầu triển khai thi công phải nhanh gọn, hiệu quả, tránh thi công dàn trải. Dù công tác chỉnh trang đô thị là rất quan trọng, song mọi hoạt động thi công phải tạm dừng kể từ ngày 4.1.2020 (tức Mùng 10 tháng Chạp), thu dọn công trường, trả mặt bằng đảm bảo để người dân kinh doanh buôn bán.

Trưởng ban chỉ huy thi công công trình (Công ty CP Xây dựng công trình giao thông tỉnh) Trần Anh Toàn: "Đơn vị phải thi công 3 ca, 4 kíp nhằm rút ngắn thời gian"

Quá trình thi công dự án sẽ gây ra nhiều bất tiện làm ảnh hưởng đến đời sống người dân là điều khó tránh khỏi. Là nhà thầu chúng tôi làm theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư nên mong người dân sống hai bên tuyến đường chia sẻ và thông cảm với những bất tiện trong quá trình thi công gây ra.

Công trình phải thi công 3 ca, 4 kíp để kịp tiến độ và sớm hoàn thành phần cứng, đảm bảo sinh hoạt cho người dân, nhất là vào dịp cuối năm. Do đó, khi thời tiết thuận lợi thì công ty chỉ đạo phương tiện và cơ giới phải túc trực tại công trình thi công.

Ông Nguyễn Danh, ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi): "Người dân ủng hộ, nhưng phải làm nhanh gọn"

Là người dân sống trên tuyến, nhìn vỉa hè hư hỏng sau hàng chục năm xây dựng rất mất mỹ quan, nên khi thành phố có chủ trương xây dựng mới chúng tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên, việc xây dựng kéo dài vào thời điểm cuối năm là không nên. Mỗi khi mưa xuống rất nhếch nhác, nắng lên thì bụi bay mù mịt.

Tôi không buôn bán kinh doanh gì, nhưng cũng cảm thấy không hài lòng, còn các hộ kinh doanh thì gặp nhiều khó khăn. Vỉa hè không còn nên các cơ sở kinh doanh khách hàng phải để xe ở lòng đường rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Chúng tôi đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị thi công nhanh gọn, tránh kéo dài khiến người dân bức xúc.

Bà Châu Thị Ái Nhi, ở tổ 3, phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi): "Cần chọn thời điểm thi công phù hợp"

Vỉa hè trước nhà tôi kê bàn ghế bán nước giải khát và cơm trưa, nhưng từ khi vỉa hè bị đào bới thì không còn khách. Sau đào hố, cống thì họ lấp đất lại, nhưng rất nhếch nhác.

Tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến việc mưu sinh của vợ chồng tôi.

Thành phố triển khai thực hiện công trình thì người dân ủng hộ, nhưng phải lựa chọn thời điểm phù hợp chứ năm nào cũng đến cuối năm thì đào đường, lục tung vỉa hè là không nên.