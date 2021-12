Chiều 4/12, ghi nhận 16 ca Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Tối 4/12, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 16 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 41 ca.

Có 8 ca ghi nhận trong thời gian cách ly tại nhà ở TX.Đức Phổ, gồm 2 ca ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu; 3 ca ở thôn An Thạch, xã Phổ An và 3 ca ở tổ dân phố Thạch By 2, phường Phổ Thạnh. Có 2 ca ở thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi (Mộ Đức) được phát hiện khi đã hoàn thành cách ly tập trung và đang cách ly tại nhà.

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19.

Ngoài ra, còn có 4 ca ở đội 2, thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) được ghi nhận tại khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Tịnh Hà. Chiều cùng ngày, Sở Y tế thông tin thêm về 2 ca bệnh là người về từ vùng dịch và đang cách ly tại nhà. Cụ thể, 1 ca ở đội 15, thôn Phước Luông, xã Đức Hòa (Mộ Đức) về từ tỉnh Bình Định và 1 ca ở thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) về từ TP.Hồ Chí Minh.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 2.954 ca Covid-19.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG