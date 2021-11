Sáng 15/11, ghi nhận 28 ca Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/11, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng.

Hai ca bệnh cộng đồng là 2 vợ chồng sống cùng nhà ở thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh (Mộ Đức). Người chồng 56 tuổi bị bệnh nằm 1 chỗ. Người vợ (57 tuổi) gần đây có triệu chứng mất vị giác, khứu giác nên báo Trạm y tế xã đến nhà lấy mẫu sàng lọc và phát hiện cả hai mắc Covid-19. Ngoài ra, có 3 nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm và Trung tâm Y tế TX.Đức Phổ được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ.

Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR

Ngành y tế ghi nhận thêm 15 ca Covid-19 ở các khu cách ly tập trung. Trong đó, 1 ca ở thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi (Mộ Đức), là F1 của BN 972547; 1 ca ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung (Nghĩa Hành), là F1 của BN 1016309; 2 ca ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), là F1 của BN 981686; 5 ca ở thôn 1 xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi), là F1 của BN 938839; 5 ca trong cùng 1 gia đình ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh (TX.Đức Phổ), là F1 của BN 1012689.

Sàng cùng ngày, Sở Y tế thông tin về 6 ca Covid-19 là người về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh, gồm 1 ca ở thôn Phú Vinh, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành), 1 ca ở An Hải Lý Sơn, 1 ca ở tổ dân phố Thạch By 1, phường Phổ Thạnh, 1 ca ở thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường và 2 ca ở xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ). Ngoài ra, có 2 lái xe ngoại tỉnh quê ở tỉnh Nam Định, được phát hiện mắc Covid-19 khi qua chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 2.050 ca Covid-19.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG