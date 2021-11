Sáng 10/11, ghi nhận 51 ca Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/11, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận 51 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó, có 10 ca bệnh cộng đồng.

Có 1 ca là nữ (43 tuổi), làm nghề thợ may ở xóm 5, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh). Ngày 9/11, người này đưa em đi khám bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh và được phát hiện mắc Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện. Một ca bệnh là nam (46 tuổi), làm nghề đi biển, ở thôn Phổ an, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Người này từng tiếp xúc gần với BN 982820 nên đến Trạm Y tế xã để lấy mẫu và được phát hiện dương tính.

Một ca là nam (54 tuổi), làm giáo viên, ở Tập An Nam, phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ), được phát hiện mắc Covid-19 khi có biểu hiện sốt, ho và đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm. Có 3 là công nhân Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, gồm 1 ca ở đội 9, thôn Long Yên, xã Bình Long, 1 ca ở xóm 7, thôn An Điềm 1, xã Bình Chương và 1 ca ở thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú (Bình Sơn). Bốn 4 cộng đồng khác đều ở xã Đức Lợi (Mộ Đức). Trong đó, có 2 ca ở thôn Vinh Phú, 2 ca ở thôn Kỳ Tân.

Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR

Khu vực phong tỏa ở thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi (Mộ Đức) phát hiện thêm 3 ca bệnh. Khu phong tỏa thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) phát hiện thêm 1 ca bệnh. Ngoài ra, có 29 ca bệnh là F1 liên quan đến các ca Covid-19 đã được công bố trước đó. Cụ thể, 13 ca là ngư dân ở xã Đức Lợi, 4 ca ở xã Đức Minh (Mộ Đức); 5 ca ở huyện Bình Sơn; 4 ca ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi); 1 ca ở thôn An Phước, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành); 1 ca ở xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) và 1 ca ở xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh).

Sáng cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận thêm 8 ca Covid-19 là người về từ vùng dịch, trong đó 6 ca về từ TP.Hồ Chí Minh, 1 ca về từ tỉnh Bình Dương và 1 ca về từ tỉnh Tiền Giang. Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.867 ca Covid-19.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG