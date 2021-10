Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai và sau sinh: Đảm bảo an toàn

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, UBND tỉnh, những phụ nữ mang thai trên 13 tuần tuổi, phụ nữ sau sinh dưới 6 tháng tuổi cần được tiêm vắc xin phòng Covid-19, Bệnh viện Sản - Nhi (BVSN) tỉnh đang đẩy mạnh công tác khám sàng lọc, tư vấn, tiêm phòng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh một cách khoa học, an toàn.

Bác sĩ Đỗ Văn Hiệp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, tư vấn, khám sàng lọc cho phụ nữ mang thai trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, hiện nguy cơ mắc bệnh thể nặng ở phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai. Đối với thai nhi, không có bằng chứng có mối liên quan giữa những bệnh do vi rút SARS-CoV-2 và các dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, có bằng chứng cho rằng, viêm phổi do vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai có liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển và tử vong chu sinh (tử vong trước, trong và sau sinh). Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã đưa đối tượng là phụ nữ mang thai trên 13 tuần tuổi và phụ nữ sau sinh dưới 6 tháng tuổi vào diện phải tiêm vắc xin phòng Covid-19. UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí vắc xin phù hợp để BVSN tỉnh triển khai tiêm phòng cho tất cả phụ nữ mang thai theo quy định.