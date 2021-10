Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị kén khí phổi

(Báo Quảng Ngãi)- Với phương pháp phẫu thuật nội soi lồng ngực kén khí phổi, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã cứu chữa kịp thời nhiều bệnh nhân vỡ kén khí ở phổi. Đây là bệnh nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời sẽ dễ nhiễm trùng, chảy máu, ảnh hưởng đến tính mạng.

Bệnh nhân hồi phục nhanh

Ê kíp y, bác sĩ của BVĐK tỉnh vừa phẫu thuật nội soi lồng ngực kén khí phổi thành công cho bệnh nhân nam N.V.T (26 tuổi), ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn). Anh N.V.T vào viện trong tình trạng đau ngực phải đột ngột, khó thở. Y, bác sĩ ở bệnh viện lập tức chẩn đoán bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải với lượng nhiều.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện một ca phẫu thuật. Ảnh: Trường An Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc BVĐK tỉnh là trưởng ê kíp chỉ định phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi phải cho bệnh nhân khẩn cấp. Trong quá trình cấp cứu dẫn lưu, các y, bác sĩ đã khai thác tiền sử, bệnh nhân bị tràn khí tái phát đã 2 lần và đây là lần nhập viện thứ 3. Kết quả chụp CT scan lồng ngực, các bác sĩ nhận định, vỡ kén khí ở phổi phải gây nên hiện tượng tràn khí tái phát nhiều lần. Sau khi chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực để xử lý tổn thương ở phổi phải. Các bác sĩ tiến hành gây mê hồi sức nội phế quản bằng ống carlen. Ê kíp phẫu thuật của Khoa Ngoại tổng hợp (BVĐK tỉnh) tiến hành nội soi lồng ngực để xử trí tổn thương kén khí ở phổi bệnh nhân bằng dụng cụ cắt khâu nội soi endo stappler.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Huy - Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, ca phẫu thuật tiến hành trong khoảng 1 giờ 30 phút. Đây là ca bệnh phức tạp, có thời gian xử lý kéo dài nhưng nhờ kỹ thuật phẫu thuật cao, các y, bác sĩ phối hợp ăn ý nên bệnh nhân hầu như không mất máu. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút dẫn lưu ngực, đi lại và sinh hoạt bình thường. Đến nay, bệnh nhân đã xuất viện.

So với phẫu thuật mổ hở trước đây, thì phẫu thuật nội soi lồng ngực giúp bệnh nhân phục hồi rất nhanh sau mổ, giảm đau nhiều và giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ. Thời gian phẫu thuật nhanh hơn rất nhiều so với mổ hở (mổ hở thường kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ).

Dấu hiệu bệnh cần lưu ý

Theo các chuyên gia y tế, kén khí phổi là một khoang đậm độ thấp trong nhu mô phổi, chứa khí, thường có thành mỏng. Kén khí phổi có thể bẩm sinh hoặc mắc phải. Trong đó, kén khí phổi mắc phải xuất hiện thứ phát do các bệnh lý nguyên phát ở phổi như áp xe phổi, rách phổi do chấn thương, bệnh lý nhiễm trùng có tạo kén (nhiễm sán chó, nấm phổi...), khí phế thủng phổi có tạo kén khí... Bệnh kén khí ở phổi có thể tồn tại nhiều năm mà không hề gây nên triệu chứng gì cho người bệnh. Do đó, người bệnh thường phát hiện chủ yếu thông qua việc chụp chiếu ở phổi. Hình ảnh kén khí trên phim X-Quang là một vùng sáng tròn, đều đặn được bao quanh bởi một đường viền cản quang mỏng, kích thước thay đổi từ 2 - 3cm đến hàng chục centimét.

Khi kích thước của kén to, có thể chèn ép vào các cơ quan lân cận, đè vào khí quản, phế quản gây khó thở, đôi khi gây xẹp phổi. Khi thùy phổi xẹp rất dễ nhiễm khuẩn. Kén khí đè vào thực quản gây triệu chứng khó nuốt. Trường hợp kén bị nhiễm khuẩn, người bệnh có thể xuất hiện sốt cao, nổi hạch, ho ra máu, khạc đờm lẫn mủ, có mùi hôi. Kén khí vỡ gây tràn khí màng phổi với triệu chứng: Khó thở, đau ngực, suy hô hấp có thể nguy hiểm tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân mắc bệnh kén khí ở phổi nếu như không có viêm nhiễm, kích thước kén nhỏ, không có sự chèn ép vào các cơ quan xung quanh thì không cần phải điều trị, chỉ cần tiến hành theo dõi, kiểm tra thường xuyên. Từ đó phát hiện những dấu hiệu bất thường, để kịp thời xử lý.

TRƯỜNG AN