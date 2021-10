(Baoquangngai.vn)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực giữ an toàn để duy trì hoạt động khám, chữa bệnh. Bởi, an toàn bệnh viện là an toàn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cả nhân viên y tế.

Đến nay, 100% bệnh viện, cơ sở y tế ở 13/13 địa phương của Quảng Ngãi đều có khu khám, sàng lọc riêng Covid-19. Nhân lực được tăng cường để làm nhiệm vụ, không chủ quan với bất kỳ yếu tố dịch tễ nào.

Y tế tư nhân tuân thủ phòng, chống dịch

Thời gian qua, Quảng Ngãi từng ghi nhận các ca mắc Covid-19 khi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, đã có 3 đơn vị phải tạm phong tỏa để khử khuẩn vì liên quan đến các F0.

Mới đây nhất, hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cũng bị ảnh hưởng do từng tiếp nhận, cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19. Ngay sau khi mở cửa trở lại, bệnh viện này đã nỗ lực siết chặt y tế ngay từ cổng vào.

Bệnh nhân đăng ký sàng lọc Covid-19 tại khu vực riêng của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng

Bệnh viện có 2 cổng, gồm 1 cổng để cho bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ vào khám, chữa bệnh và 1 cổng khác dành cho khám sàng lọc tất cả bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ hoặc những bệnh nhân đi về từ vùng dịch. Tất cả bệnh nhân, người nhà đến khám, điều trị tại bệnh viện đều được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế. Những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt hoặc có yếu tố dịch tễ được bố trí vào khu vực riêng để khám sàng lọc.

bệnh viện tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ y tế cũng như của tỉnh để hạn chế sự lây nhiễm và đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khám, chữa bệnh. Chúng tôi triển khai test nhanh định kỳ, tìm những yếu tố dịch tễ trong nhân viên và mỗi bệnh nhân nằm nội trú chỉ có 1 người thăm nuôi.

Bác sĩ NGUYỄN HUẤN - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng Bệnh viện cũng bố trí buồng cách ly riêng ở gần khu vực khai báo y tế để cách ly nếu có ca test nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tại Phòng xét nghiệm Thiện Nhân, mỗi ngày có hơn 200 người đến làm dịch vụ sàng lọc Covid-19. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các doanh nghiệp, công ty triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Phòng xét nghiệm Thiện Nhân luôn chú trọng công tác đảm bảo giãn cách, phun khử khuẩn thường xuyên và các quy định về lấy mẫu nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Quy trình lấy mẫu xét nghiệm tại Phòng Xét nghiệm Thiện Nhân luôn đảm bảo đúng quy định, tránh lây nhiễm chéo

Bác sĩ Ngô Đức Hải – Giám đốc Phòng xét nghiệm Thiên Nhân cho hay, đơn vị thiết lập quy trình lấy mẫu 1 chiều cho khách hàng đến làm dịch vụ sàng lọc Covid-19. Ngay đầu vào, khách hàng được cấp khẩu trang N95, hướng dẫn rửa tay khử khuẩn trước khi vào khu vực chung để khai báo y tế và chờ lấy mẫu xét nghiệm.

“Nhân viên trực tiếp lấy mẫu bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn và thay găng tay y tế sau mỗi lần lấy dịch hầu họng cho khách hàng để đảm bảo mầm bệnh không lây từ người này qua người khác. Mỗi ngày đơn vị đều triển khai tổng khử khuẩn toàn bộ khu vực lấy mẫu 2-3 lần”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Các bệnh viện siết chặt y tế đầu vào

Tại các bệnh viện, Trung tâm y tế, bệnh nhân khi vào khu khám, điều trị chung đều phải qua sàng lọc, test nhanh Covid-19 nhưng nguy cơ dịch xâm nhập trong khu điều trị là rất cao. Vì thế, nhiều biện pháp siết chặt kiểm tra y tế được các cơ sở điều trị siết chặt hơn.

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho thai phụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Bác sĩ Trà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh cho biết, tất cả các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện đều đã được làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ngay từ cổng vào, chúng tôi bố trí khu vực chuyên biệt để tầm soát, đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ lây nhiễm, phát tán mầm bệnh. Nhân lực được tăng cường để thực hiện quy trình lấy mẫu, trả kết quả được nhanh nhất. Những ca có nghi ngờ sẽ được cách ly ngay để lấy mẫu xét nghiệm khẳng định Realtime-PCR.

Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở điều trị phải giữ sạch bệnh viện, sàng lọc kỹ để kiểm soát tốt nguồn lây. Xây dựng bệnh viện an toàn trong thời dịch bệnh là cách để bảo vệ người bệnh, nhân viên y tế và duy trì động khám, điều trị bệnh cho người dân. " Chị Đinh Thị Thu ở huyện Sơn Hà đang mang thai ở tuần thứ 30. Trước khi vào khu khám sàng lọc cho thai phụ tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh chị được hướng dẫn khai báo y tế đầy đủ và làm test nhanh Covid-19. “Trong thời điểm này, bệnh viện triển khai dịch vụ test nhanh sàng lọc như thế này, tôi cảm thấy rất an tâm vì biết rằng bệnh viện đang giữ môi trường an toàn để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân”, chị Thu bày tỏ.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ mở cửa duy nhất một cổng vào để kiểm soát chặt lượng người vào bệnh viện. Bác sĩ Phan Thị Thu Vân - Trưởng Khoa khám bệnh và cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ, ở khu cấp cứu, chúng tôi cũng bố trí 2 khu vực riêng biệt. Bệnh nhân cấp cứu được tiếp nhận đầu tiên tại buồng sàng lọc Covid-19. Tất cả khâu tiếp nhận, xử lý cấp cứu và hội chẩn bệnh nhân chưa có kết quả test nhanh sàng lọc thì đều được tiến hành ở buồng sàng lọc. Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, có nghĩa là đã có kết quả test nhanh âm tính, hạn chế tối đa tình trạng F0 xâm nhập vào bệnh viện.

Khu sàng lọc riêng biệt tại Khoa khám bệnh và cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó khi dịch xảy ra trong bệnh viện; đảm bảo đầy đủ vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch cho cán bộ y tế. Người bệnh từ các khu vực đang phong tỏa, cách ly và có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 phải được chủ động cách ly điều trị ngay từ khu vực tiếp nhận.

