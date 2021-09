Ưu tiên vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân, lao động

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, Quảng Ngãi đang tích cực triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân, lao động (CNLĐ) tại các KKT và KCN. Mục tiêu nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi nền kinh tế.

Đạt tỷ lệ khoảng 81%

Trong các đợt phân bổ vắc xin phòng Covid-19 gần đây, Quảng Ngãi đã ưu tiên dành phần lớn để tiêm cho CNLĐ. Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN tỉnh, có khoảng 60 nghìn CNLĐ đang làm việc tại KKT Dung Quất và các KCN Tịnh Phong, Quảng Phú, VSIP Quảng Ngãi. Tính đến ngày 19/9, đã có 48.889 CNLĐ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đạt khoảng 81%); trong đó có 12.146 CNLĐ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Việc phân bổ vắc xin cho doanh nghiệp (DN) được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh thực hiện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Theo đó, ưu tiên phân bổ cho các DN lớn, có đóng góp cho nguồn thu ngân sách nhiều như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án liên quan trực tiếp của nhà máy; Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, Doosan Vina, Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Công ty CP Đường Quảng Ngãi... Ngoài ra, Ban Quản lý còn ưu tiên phân bổ cho các DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ thiết yếu trong KKT, KCN như cung cấp suất ăn công nghiệp, cung cấp điện, nước, xăng dầu...

Đối với các DN nằm trong KKT Dung Quất, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CNLĐ chủ yếu do Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đảm trách. Còn với các KCN Quảng Phú, Tịnh Phong, VSIP Quảng Ngãi do các cơ sở y tế, bệnh viện gần các KCN này thực hiện. Bác sĩ Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm vắc xin cho khoảng 7.000 CNLĐ. Quá trình thực hiện đều đảm bảo các tiêu chí, đạt hiệu quả, an toàn theo đúng trình tự các bước Bộ Y tế quy định gồm khai báo y tế, khám sàng lọc, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm...

“Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CNLĐ là giải pháp đạt được nhiều mục tiêu, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp, chống đứt gãy chuỗi sản xuất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí vắc xin để tiêm mũi 2 cho CNLĐ đã tiêm mũi 1 và tiêm mũi 1 cho CNLĐ chưa tiêm; phấn đấu trong năm 2021 đạt mục tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% CNLĐ". Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh NGÔ VĂN TRỌNG Công nhân, lao động an tâm, doanh nghiệp an toàn

Chị Nguyễn Thị Hoàng, công nhân Công ty TNHH Properwell (KCN VSIP Quảng Ngãi) chia sẻ, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang phức tạp hiện nay, được tiêm vắc xin phòng Covid-19, tôi thấy rất an tâm. Tôi được đi làm, có thu nhập lo cho gia đình, góp sức cùng công ty hoàn thành các đơn hàng đã ký với đối tác.

Là nhân viên phòng kinh doanh của Công ty CP May Vinatex Dung Quất (KKT Dung Quất), đặc thù phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, nên khi được tiêm vắc xin, anh Nguyễn Văn Long rất phấn khởi. "Tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngoài an tâm cho bản thân, an toàn cho cộng đồng, thì còn thuận lợi khi làm việc với đối tác nước ngoài", anh Long bày tỏ.

Đối với các chủ DN, khi CNLĐ được tiêm vắc xin là sự an tâm rất lớn để duy trì sản xuất, kinh doanh. Bởi khi dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến DN, thì chi phí để xử lý sự cố này rất lớn. Do đó, DN sẵn sàng đóng góp cho Quỹ Phòng, chống Covid-19 của tỉnh cũng như trung ương, để có kinh phí mua vắc xin, giảm gánh nặng ngân sách trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay.

Trong 8 tháng qua, nhờ quyết tâm trong phòng, chống dịch Covid-19, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng gần 9%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bài, ảnh: Thanh Nhị