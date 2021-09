Tiêm phòng Covid-19 cho 1.500 người dân xã Nghĩa An

(Baoquangngai.vn)- Sáng 23/9, Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi phối hợp với Trạm y tế xã Nghĩa An và chính quyền địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 1.500 người dân trong khu vực phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Trong đợt này, ngành y tế tổ chức ưu tiên tiêm phòng cho 500 người là lực lượng tuyến đầu, tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Nghĩa An và 1 nghìn người dân ở “vùng xanh” thôn Tân Thạnh, địa phương duy nhất chưa phát sinh ca F0.

Công tác tiêm phòng được tổ chức tại 2 điểm là Trường THCS Nghĩa An và Nhà văn hóa thôn Tân Thạnh. Tất cả người dân trước khi tiêm đều được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tiêm phòng Covid-19 cho người dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Ngành y tế và chính quyền địa phương đã cử hơn 30 nhân lực tham gia vào công tác rà soát danh sách, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm và theo dõi sức khỏe tại chỗ sau tiêm. Đồng thời, hướng dẫn người dân đi tiêm phòng lệch giờ để đảm bảo công tác tiêm phòng diễn ra nhanh gọn, đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch.

Số người dân còn lại trong vùng phong tỏa xã Nghĩa An sẽ tiếp tục được rà soát, lập danh sách và tiêm phòng Covid-19 trong các đợt tiếp theo. Tính đến nay, chùm ca bệnh tại xã Nghĩa An đã ghi nhận 210 ca Covid-19. Toàn xã Nghĩa An đã bị phong tỏa cứng từ ngày 2/9 đến nay để khống chế nguồn lây, ngăn dịch bùng phát mạnh và lan rộng.

Tin, ảnh: THIÊN VƯƠNG