Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 550.996 ca mắc COVID-19, hơn 311.700 ca COVID-19 trong số này đã khỏi bệnh. Đồng Nai nhanh chóng lập trạm y tế lưu động trước ngày 15/9; BV TW Huế cơ sở 2 cứu sống sản phụ F0 suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 550.996 ca mắc COVID-19 đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (265.846), Bình Dương (138.593), Đồng Nai (30.365), Long An (26.432).

Sáng 8/9: Hơn 311.700 ca mắc COVID-19 đã khỏi; Cứu sống sản phụ F0 suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO - Ảnh 2.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7/9 là 10.253 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 311.710

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.015

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.274

- Thở máy không xâm lấn: 119

- Thở máy xâm lấn: 926

- ECMO: 35

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 415.446 xét nghiệm cho 1.118.641 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.111.288 mẫu cho 41.278.424 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 22.675.644 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều.

Theo SKĐS