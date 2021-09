Sáng 3/9:

Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam có 486.727 ca mắc COVID-19, trong số này có gần 260.00 ca đã khỏi. Có 10/62 địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc mới. Bình Dương vận hành thêm Bệnh viện dã chiến 2.000 giường.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 486.727 ca mắc COVID-19, đứng thứ 55/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 482.497 ca, trong đó có 256.550 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (232.585), Bình Dương (122.732), Đồng Nai (25.328), Long An (23.221), Tiền Giang (10.136).

Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tếTình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

SKĐS - Nội dung tình hình dịch COVID-19 dưới đây là số liệu chính thức, mới nhất theo nguồn tin từ Bộ Y tế, cập nhật mỗi buổi tối hàng ngày trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.602 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 259.324

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.145

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.238

- Thở máy không xâm lấn: 176

- Thở máy xâm lấn: 858

- ECMO: 26

3. Số bệnh nhân tử vong:

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 962.340 xét nghiệm cho 1.306.892 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.347.523 mẫu cho 35.810.438 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 01/9 có 302.074 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.542.325 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.660.772 liều, tiêm mũi 2 là 2.881.553 liều.

