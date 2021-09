Sáng 28/9, ghi nhận 5 ca Covid-19 và 1 ca tử vong

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa có thêm 5 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và 1 ca bệnh tử vong.

Trong số các ca bệnh vừa ghi nhận, có 4 ca trong khu vực phong tỏa hẻm 38 Lê Trung Đình thuộc phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Đây là 4 người trong cùng một gia đình, gồm mẹ và 3 con, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lần 1 trong cộng đồng. Cả 4 bệnh nhân đều liên quan tới BN 746913, được ghi nhận mắc Covid-19 vào ngày 26/9. Hiện khu dân cư liên quan với 16 hộ, 56 nhân khẩu đang tiếp tục được phong tỏa để phòng, chống dịch.

Triển khai lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong khu vực phong tỏa ở TP.Quảng Ngãi

Ngoài ra, còn có một lái xe đường dài ở huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại chốt kiểm tra y tế trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh). Ngay khi có kết quả test nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR khẳng định, bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19. Bệnh nhân là nam (61 tuổi) ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Bệnh nhân được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 15/9 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 2). Tại đây dù đã được chăm sóc tích cực, nhưng bệnh nguy kịch và tử vong vào 0 giờ 15 phút ngày 28/9 do choáng nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng do vi rút SARS-CoV-2, trên nền bệnh đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.174 ca Covid-19, trong đó, đã có 6 ca bệnh tử vong.

