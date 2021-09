7 lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ từ quả dứa

Dứa rất giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Khoa học đã chứng minh 7 lợi ích đối với sức khoẻ của dứa như tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa...

Dứa là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Dứa là một loại trái cây ngon ngọt và tươi mát có thể giúp cung cấp nước và chất dinh dưỡng độc đáo như bromelain.

Bromelain là một nhóm các enzym trong quả và thân dứa có tác dụng phân hủy protein. Lượng calo trong dứa ngang bằng với các loại trái cây khác. Ngoài ra dứa có rất nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe khác.

Nhờ vitamin và khoáng chất trong dứa, nó có thể cải thiện sức khỏe đồng thời kích thích vị giác của bạn. Dứa là một loại trái cây ngọt và thơm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tìm hiểu cách dứa có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa qua 7 lợi ích sức khỏe của dứa đã được khoa học chứng minh.

Dứa có tác dụng đối với sức khỏe. 1. Bromelain trong dứa giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Vì bromelain có thể phân hủy protein, nên nó có thể giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Nó cũng làm giảm viêm nhiễm đường tiêu hóa đối, giảm tiêu chảy với những người bị bệnh viêm ruột.

Một khẩu phần dứa cung cấp 2,3g chất xơ, có thể giúp tạo khối lượng phân và đảm bảo nhu động ruột thường xuyên. Khi bạn kết hợp chất xơ và bromelain, chúng hoạt động như một nhóm để khuyến khích tiêu hóa tối ưu. May mắn thay, dứa chứa cùng lúc 2 yếu tố này.

2. Chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ trái tim của bạn

Dứa rất giàu chất chống oxy hóa như: vitamin C, mangan, bromelain, axit phenolic, flavonoid,… Chất chống oxy hóa là những chất bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do - các hợp chất hóa học có thể đóng một vai trò trong bệnh ung thư và bệnh tim.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, trong dứa có axit phenolic có tác dụng kháng khuẩn, chống ung thư và chống viêm. Trong khi đó, flavonoid không chỉ có tác dụng tương tự mà còn có tác dụng bảo vệ và chữa bệnh tim mạch.

3. Dứa giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong dứa cũng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Vitamin C không chỉ có thể ngăn ngừa một số bệnh nhiễm trùng mà còn có thể giúp điều trị một số bệnh, chẳng hạn như một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và chống viêm. Khoáng chất mangan có trong dứa cũng có lợi cho việc tăng cường hệ miễn dịch. Cũng như bromelain, có liên quan đến việc giúp điều trị viêm xoang và viêm phế quản.

Dứa giàu flavonoid, axit phenolic và vitamin C - tất cả đều là chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển một số bệnh mạn tính và ung thư.

4. Làm dịu cơn ho

Chất bromelain trong dứa có thể giúp giảm ho. Mặc dù dứa có thể không phải là phương pháp chữa ho hiệu quả nhưng nó có thể giúp giảm đau họng và giải quyết một số chứng viêm. Ngoài ra, hydrat hóa mà nó cung cấp có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu khi bị đau họng.

Một đánh giá năm 2010 đã kiểm tra các phương pháp điều trị tự nhiên đối với bệnh lao và trích dẫn nước ép dứa là "cực kỳ hữu ích" trong việc hòa tan chất nhầy ở phổi khi trộn với một lát chanh, mật ong và muối. Điều này có thể là do đặc tính chống viêm của bromelain.

5. Tăng cường sức khỏe xương khớp

Hàm lượng vitamin C cao trong dứa cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Trên thực tế, một đánh giá năm 2020 cho thấy, những người ăn thực phẩm giàu vitamin C có nguy cơ mắc bệnh loãng xương thấp hơn đáng kể và tỷ lệ gãy xương hông thấp hơn 34%.

Mangan cũng có thể làm giảm nguy cơ mất xương cột sống ở phụ nữ lớn tuổi khi dùng chung với canxi, kẽm, magiê, boron, vitamin D và đồng. Một nghiên cứu năm 2004 cho thấy phụ nữ sau mãn kinh uống bổ sung các chất kết hợp này có tác động tích cực đến mật độ xương.

Dứa có thể có đặc tính chống viêm nên là một lựa chọn tốt cho những người mắc các bệnh như viêm khớp.

Dứa chứa bộ đôi vitamin C và bromelain có khả năng chống viêm, vì vậy nó có thể làm giảm các triệu chứng sưng, cứng và đau do viêm khớp.

6. Ăn nhiều dứa giúp chống lão hóa da

Bạn không thể ngừng lão hóa, nhưng bạn có thể thay đổi mức độ ảnh hưởng của lão hóa tới làn da của mình. Cùng với vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, vitamin C cũng có thể bảo vệ da chống lão hóa bằng cách hạn chế tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím. Vitamin C kích thích tổng hợp collagen và cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa chống lại sự ảnh hưởng của tia UV, có thể giữ cho làn da của bạn săn chắc, ít nếp nhăn hơn và da ít khô do tuổi tác hơn".

7. Có thể bảo vệ sức khỏe não bộ

Bromelain chiết xuất từ thân dứa đã phân hủy các phân tử chọn lọc có liên quan đến bệnh Alzheimer. Điều này cho thấy một công dụng tiềm năng của enzyme trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer.

Lưu ý khi ăn dứa

Lợi ích của việc ăn dứa nhiều hơn nguy cơ. Tuy nhiên, có những tình huống mà bạn có thể cần phải thận trọng.

Dứa có tính axit khá cao, vì vậy ăn nhiều dứa có thể khiến một số người bị trào ngược axit dạ dày không nên ăn nhiều dứa để tránh tình trạng bị ợ nóng sau khi ăn.

Vì dứa có nhiều chất xơ nên những người có vấn đề về tiêu hóa không nên ăn quá nhiều. Ăn một lượng lớn thực phẩm chứa chất xơ cũng có thể gây ra một số khó chịu về đường tiêu hóa, đặc biệt nếu chế độ ăn ít chất xơ thường được tiêu thụ.

Theo BS. Bảo Ninh/SKĐS