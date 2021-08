151.838 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, 8 tỉnh, thành đã qua 14 ngày không có ca nhiễm mới

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 358.456 ca mắc COVID-19, trong đó 154.612 ca đã khỏi bệnh. Dự kiến từ 25/8, F0 điều trị tại nhà ở TP.Hồ Chí Minh được phát thuốc Molnupiravir.

Ảnh minh họa: SK&ĐS. - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 358.456 ca COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 8 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (180.245), Bình Dương (73.425), Đồng Nai (18.311), Long An (18.193), Tiền Giang (7.743).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/8 nâng tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi: 154.612 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 711 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 26 ca.

- Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 269.928 xét nghiệm cho 539.008 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 17.364.569 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 213.151.198 ca, trong đó có 4.451.297 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 190 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 18 triệu ca và 112.055 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 23/8, thế giới có 152 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 104 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với trên 38.700.000 ca, trong đó có 645.781 ca tử vong. Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong với 574.848 ca trong tổng số trên 20,5 triệu ca nhiễm. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm với 32.358.829 ca, trong đó có 433.622 ca tử vong.

