Chung tay thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), song vẫn còn nhiều người chưa tham gia. Do đó, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để hướng đến BHYT toàn dân.

Trước đây, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) là địa phương thuộc vùng bãi ngang ven biển, nên người dân được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT, vì thế chỉ tiêu người dân tham gia BHYT đạt cao. Năm 2013, Nghĩa An "thoát khỏi" xã bãi ngang ven biển, chính sách hỗ trợ BHYT không còn, dẫn đến số người tham gia BHYT đạt rất thấp. Năm 2019, Nghĩa An đạt chuẩn xã nông thôn mới, số người tham gia BHYT tuy đạt 85%, nhưng con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân chung của tỉnh.

Tham gia BHYT, người dân sẽ đỡ tốn chi phí khi đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh. Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa An Võ Thị I Va cho hay: Nguyên nhân người dân tham gia BHYT thấp hơn bình quân chung của tỉnh là do xã có dân số đông. Nhiều hộ gia đình đông con, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào kinh tế biển, nhưng hiện tại kinh tế biển gặp nhiều khó khăn... Vì thế, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết giao chỉ tiêu cho chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể thực hiện các giải pháp để vận động hội viên, người dân hiểu rõ lợi ích của chính sách BHYT để tham gia. Ngoài ra, xã tăng thêm đại lý thu, tổ chức bình xét hộ khó khăn để có cơ sở hỗ trợ.

Năm 2021, Hội LHPN xã Nghĩa An vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ 45 trường hợp (học sinh, phụ nữ) khó khăn tham gia BHYT; BHXH Việt Nam hỗ trợ 15 trường hợp... phấn đấu đến cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Không chỉ ở xã Nghĩa An, mà thực tế đời sống, thu nhập của nhiều hộ dân ở vùng nông thôn còn khá bấp bênh nên chưa tham gia BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng cho biết: Nhờ thực hiện các giải pháp, nên năm 2020, BHXH tỉnh có hơn 1,18 triệu người tham gia BHYT, vượt khoảng 6% so với chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHXH toàn dân đạt 96%. Tuy nhiên, để hướng đến BHYT toàn dân, BHXH tỉnh đang có những giải pháp phù hợp để “phủ sóng” BHYT ở những vùng còn khó khăn về kinh tế.

Hiện BHXH tỉnh đã giao các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, BHXH tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ, chính sách BHYT theo quy định; tổ chức ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh, với 15 đại lý xã, phường, hội nông dân, hội LHPN để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu pháp lệnh BHXH Việt Nam giao trong năm 2021.

Nghị định 146 của Chính phủ quy định có 4 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Đó là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, với mức hỗ trợ đóng BHYT tối thiểu là 70%. Riêng những trường hợp thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP thì được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều (hỗ trợ 70%); học sinh, sinh viên (30%), người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (30%)...

