(Báo Quảng Ngãi)- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, cộng với đội ngũ cán bộ trẻ, Bệnh viện Sản - Nhi (BVSN) tỉnh đã chủ động liên kết với các bệnh viện trung ương và quốc tế, nhằm đào tạo chuyển giao các kỹ thuật cao, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên.

Đầu năm mới, Giám đốc BVSN tỉnh Nguyễn Đình Tuyến chia sẻ tin vui: Nhờ được chuyển giao kỹ thuật từ các Bệnh viện Từ Dũ, Răng Hàm Mặt Trung ương... giúp BVSN tỉnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, chữa thành công một số bệnh tại các khoa Hiếm muộn, Nhi sơ sinh, Sản. Bước sang năm 2021, BVSN tỉnh đã đón 3 chuyên gia y tế của Cuba sang chuyển giao kỹ thuật cao cho các khoa Sản, Gây mê hồi sức, Nhi sơ sinh; tham gia công tác khám thai, đỡ đẻ, mổ đẻ, gây mê, phẫu thuật, nuôi trẻ nhẹ cân...

Nỗ lực không ngừng

Giám đốc BVSN tỉnh Nguyễn Đình Tuyến cho hay: Khi mới thành lập, bệnh viện có 203 nhân viên; trong đó, có 43 bác sĩ, làm việc tại 2 khoa thuộc hệ sản và nhi. Đến nay, bệnh viện có 29 khoa, phòng với 503 nhân viên; trong đó, có 1 tiến sĩ, 105 bác sĩ, 28 dược sĩ...

Đến thời điểm này BVSN tỉnh được đầu tư nhiều máy thở đạt tiêu chuẩn Mỹ và Châu Âu; đo hô hấp ký trong các trường hợp khó thở do hen phế quản, viêm tiểu phế quản, lấy đờm bằng biện pháp phục hồi chức năng, hỗ trợ hô hấp; đầu tư hệ thống nội soi ống mềm Olympus soi dạ dày và đại tràng thế hệ mới; máy MRI 1.5 testla hiện đại, 8 máy siêu âm đời mới của Nhật, Mỹ, Châu Âu, máy X-Quang kỹ thuật số, máy đo loãng xương, chụp nhũ ảnh...

Với những thiết bị hiện đại, BVSN tỉnh có đủ điều kiện liên kết, hợp tác với các Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Răng Hàm Mặt Trung ương và Bệnh viện Từ Dũ. Bệnh viện còn liên kết và đón tiếp Bệnh viện Chung - Ang Hàn Quốc và các tổ chức y tế nước ngoài như: Smile Train, ReSurge International (Hoa Kỳ), Operation Smile Vietnam; các tổ chức từ thiện, Đại sứ các nước như Mỹ, New Zealand... đến tham quan, khảo sát và hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cho bệnh viện. Nhờ đó, chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ BVSN tỉnh được nâng cao, thu hút nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị. Hiện nay, BVSN tỉnh khám cho khoảng 600 bệnh nhân, điều trị nội trú khoảng 800 bệnh nhân mỗi ngày.

Nhờ nắm vững chuyên môn, nên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã phẫu thuật được các ca bệnh phức tạp. Ảnh: T.Ánh

Năm 2020, BVSN tỉnh đã làm tốt việc xử lý các trường hợp như thai ngoài tử cung; sản giật; vỡ tử cung; băng huyết sau sinh; thủng dạ dày; nhau tiền đạo trung tâm băng huyết, nhau bong non; trẻ sinh cực non 900g; uốn ván rốn biến chứng phức tạp; teo ruột non; nhược cơ và nhiều ca cấp cứu thành công từ các tuyến huyện chuyển về. Bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật “Phẫu thuật khe hở môi một bên”, “Phẫu thuật khe hở vòm không toàn bộ”; kỹ thuật lọc rửa tinh trùng bơm vào buồng tử cung (IUI) và một số kỹ thuật mới như, chụp cộng hưởng từ; điện não đồ thường quy; thở máy với tần số HFO; đo chức năng hô hấp. Triển khai điều trị thường quy một số bệnh mà trước đó thường phải chuyển tuyến trên như: Trĩ; rò hậu môn; thoát vị bẹn; tinh hoàn ẩn; thoát vị hoành; Thalassemia... góp phần mang lại niềm tin cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.