Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Báo Quảng Ngãi)- Dấu ấn của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh trong năm 2020 là, đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí bệnh viện an toàn, đủ điều kiện để được công nhận là bệnh viện hạng 1, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày cuối năm, BVĐK tỉnh vẫn có khá đông bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Giám đốc BVĐK tỉnh, TS.BS Huỳnh Giới cho biết: Chưa có năm nào như năm nay, khi bệnh viện vừa trải qua nhiều tháng căng mình chống dịch Covid-19, giờ thì tiếp nhận và điều trị bệnh nhân bị bệnh mùa, tai biến, tai nạn giao thông tăng cao.

Cứu chữa kịp thời bệnh nhân nặng

Theo bác sĩ Huỳnh Giới, trước đây, có nhiều ca bệnh, người nhà thường đưa lên tuyến trên hoặc ra Đà Nẵng, Quảng Nam điều trị. Bây giờ, người bệnh điều trị ở Quảng Ngãi nhiều hơn. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện khám cho khoảng 850 người, điều trị nội trú cho 950 bệnh nhân. Đây là tín hiệu vui khi người dân đã đặt niềm tin vào đội ngũ y, bác sĩ tỉnh nhà.

Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Trần Khắc Vĩnh cho biết: Hơn 20 năm làm nghề, chữa bệnh cho biết bao trường hợp nguy kịch, nhưng ít có tình trạng dồn dập như năm nay. Nếu thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, thiếu máy móc hỗ trợ, khó tránh khỏi những rủi ro. Như trường hợp của bệnh nhân Đ.N.T (20 tuổi), ở xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ) vào viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê suy cấp, toàn thân tím tái, không có mạch, huyết áp, máu mũi, miệng chảy nhiều... Lãnh đạo bệnh viện phải huy động khoa ngoại, khoa nội cùng điều trị. Trong khi chờ đợi các bác sĩ tập trung, Khoa đã chỉ đạo gắn máy thở ô xy, bóp bóng, siêu âm, đặt ống dẫn lưu dịch màng tim để giải ép; liên hệ máu cấp cứu khẩn cấp... Hơn 1 giờ tiến hành xử lý, theo dõi, bệnh nhân được cầm máu và dần phục hồi...

Không chỉ điều trị, trong thời điểm trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, hàng trăm mẫu bệnh phẩm phải đưa vào Viện Pastuer Nha Trang để xét nghiệm. Trong khi đó, BVĐK tỉnh đã đầu tư hệ thống máy xét nghiệm vi rút, nhưng chưa đủ một số thiết bị để tách chiết xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, bệnh viện phải vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 4 tỷ đồng, đầu tư một số thiết bị phụ trợ và mua sinh phẩm để xét nghiệm. Nhờ đó, bệnh viện đã xét nghiệm thành công 4.000 mẫu nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, góp phần sàng lọc, khống chế được dịch bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 36 khoa, phòng và đã tự chủ 100% kinh phí. Để bệnh viện phát huy được vai trò của mình, những năm qua và nhất là năm 2020, bệnh viện đã nêu cao y đức trong khám, chữa bệnh. Bệnh viện cũng đã mở rộng khoa Thận nhân tạo và các khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Trên cơ sở này, tỉnh đã đầu tư để bệnh viện được mua sắm trang thiết bị hiện đại, như hệ thống máy chụp mạch vành số hóa xóa nền (DSA), máy MRI 1.5, C-arm kỹ thuật số cho phẫu thuật xương khớp, X-quang kỹ thuật số, máy thở, máy chạy thận nhân tạo và nhiều thiết bị hiện đại khác... Các thiết bị này có chức năng chụp được hình não, tủy sống, các tạng trong lồng ngực, chụp các phần mềm, phần cứng trên cơ thể bệnh nhân để chẩn đoán bệnh chuẩn xác.

GS.TS Nguyễn Trường Sơn (bên phải) truyền đạt kiến thức, kỹ thuật sử dụng buồng cao áp để thực hiện phương pháp điều trị oxy cao áp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: N.T

Bệnh viện còn được đầu tư thiết bị xét nghiệm Real time PCR, tủ an toàn sinh học cấp độ 2B và các thiết bị khác. Đây là những thiết bị phục vụ cho việc xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, lao... Mặt khác, trong năm 2020, bệnh viện được doanh nghiệp đầu tư các thiết bị máy tách chiết, máy ly tâm, tủ an toàn sinh học, tủ âm sâu... Để sử dụng được thiết bị đã đầu tư, BVĐK tỉnh cử 3 kỹ thuật viên của khoa Vi sinh đi tập huấn, đào tạo về thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur Nha Trang; cử y, bác sĩ đi đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện tuyến trên. Đến nay, BVĐK tỉnh có 164 bác sĩ; trong đó, có 2 tiến sĩ có trình độ chuyên môn đủ điều kiện sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại.