Món ăn thuốc trị mề đay mẩn ngứa

Nổi mề đay là bệnh dị ứng da thường gặp, tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và công việc của người bệnh. Bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau: do thức ăn; do tác dụng phụ của một số loại thuốc; thay đổi thời tiết; tiếp xúc với tác nhân như phấn hoa, lông súc vật, hóa chất tẩy rửa; ô nhiễm môi trường... Bệnh hay tái phát và trở thành mạn tính.

Người bệnh có triệu chứng ngứa ít hoặc nhiều, mặt da mẩn nổi rải rác hoặc từng mảng, tại chỗ sưng nề, da dày co cứng, có màu sáng tía. Cơn ngứa liên tục và mỗi lúc càng nặng hơn, tê bì ở từng vùng trên cơ thể. Đa phần những trường hợp bị mề đay cấp có thể tự thuyên giảm mà không cần điều trị hoặc có thể biến mất nhanh chóng sau khi dùng thuốc. Tuy nhiên, những người bị mề đay mạn tính hoặc tái phát cần phải phối hợp với điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống. Xin giới thiệu một số món ăn thuốc tốt cho người bệnh.

Cháo chi tử hạt sen: chi tử 16g, hạt sen 20g, gạo tẻ 70g, gia vị vừa đủ. Hạt sen ngâm vào nước ấm 3 giờ, chi tử sắc kỹ chắt lấy nước thuốc. Cho gạo vo sạch và hạt sen vào nồi, đổ nước thuốc nấu cháo, cháo chín nêm gia vị. Chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng: hạt sen bổ tâm tỳ, tăng sức đề kháng và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Chi tử chống viêm, thanh nhiệt tả hỏa, an thần. Gạo tẻ dưỡng cơ nhục, bổ ngũ tạng. Món này rất tốt cho người bị mề đay thể phong nhiệt, biểu hiện: cơn ngứa bùng phát rất nhanh, toàn thân nóng ran, mặt da đỏ, sưng nề nhẹ kèm theo các nốt tịt và những mảng da dày, có co cứng, tê bì...

Cháo rau má đậu xanh: rau má 70g, đậu xanh 30g, gạo tẻ 40g, gia vị vừa đủ. Rau má rửa sạch cắt ngắn. Đậu xanh xay lấy cả vỏ, gạo đãi sạch. Cho đậu xanh và gạo vào nồi, đổ nước vừa đủ nấu cháo, cháo chín cho rau má vào đun thêm một lát là được, nêm gia vị, Chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng: rau má tính mát nhuận gan, mát phổi, kháng viêm, tiêu độc. Đậu xanh mát bổ, thanh nhiệt tiêu độc, chống dị ứng, giải độc. Món này giảm ngứa, kháng viêm, nhuận huyết, tiêu độc, lợi gan mật...; rất tốt cho người bị mề đay do cơ địa, hay tái phát khi thay đổi thời tiết.

Cháo sài hồ thịt nạc: thịt thăn lợn 80g, gạo tẻ 70g, gia vị vừa đủ. Sài hồ sắc kỹ lấy nước, thịt thăn lợn băm nhỏ ướp gia vị rồi xào với hành khô cho chín. Cho gạo tẻ vo sạch cùng nước thuốc vào nồi nấu cháo, cháo chín cho thịt vào nấu thêm một lát, nêm gia vị, chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng: thịt thăn bổ thận, bổ nguyên khí, tăng miễn dịch; sài hồ thanh nhiệt, tiêu độc, trừ tà. Dùng món này các triệu chứng giảm nhanh, ổn định sức khỏe.

Cháo khổ qua rau muống tim lợn: tim lợn 1 quả, khổ qua 60g, rau muống 40g, gạo tẻ 60g, gia vị vừa đủ. Khổ qua rửa sạch bỏ ruột thái lát mỏng. Rau muống rửa sạch cắt ngắn. Quả tim lợn bổ làm tư rửa sạch, gạo vo sạch. Cho gạo cùng tim lợn vào nồi, đổ nước nấu cháo, cháo chín cho khổ qua vào đun tiếp, cho rau muống đun sôi thêm một lát, nêm gia vị, chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng: khổ qua tính mát, thanh nhiệt chống dị ứng, dịu cơn ngứa và làm mát da. Rau muống vị ngọt tính hơi hàn, tác dụng tiêu độc, nhuận cơ, sinh cơ, chống ngứa, tiêu phù, hoạt trường. Tim lợn bổ tâm, kiện não. Gạo tẻ bổ tỳ dưỡng cơ nhục. Món này thích hợp với người bị mề đay hay tái phát, người nóng, hay ngứa lở ngoài da, tim hồi hộp, ngủ trằn trọc.

Để hạn chế mề đay tái phát, nên lưu ý:

- Không tắm nước quá nóng vì dễ làm da bị tổn thương. Với những vùng da bị nổi mẩn nên sử dụng những kem dưỡng da loại nhẹ hoặc làm mát với quạt, vòi sen,...

- Vệ sinh không gian sống tránh tiếp xúc với nấm mốc, côn trùng...

- Kiêng ăn các loại đồ ăn, thức uống có thể gây dị ứng, thực phẩm cay nóng, đồ ngọt, giàu protein và các chất kích thích như cà phê, thuốc lá,...

- Không mặc các trang phục và giày dép có chất liệu dày cứng, bí và bó sát.

- Nghỉ ngơi và ăn uống điều độ để hạn chế stress, mệt mỏi, suy nhược, căng thẳng quá mức.

- Thông báo với bác sĩ tiền sử dị ứng và tình trạng nổi mề đay mẩn ngứa khi dùng một số dược phẩm để được chỉ định loại thuốc phù hợp.

Theo BS. Thanh Ngọc/SKĐS