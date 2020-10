Quảng Ngãi có bệnh viện hạng I

(Baoquangngai.vn)- Sau 5 năm nỗ lực đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã cán đích trở thành bệnh viện hạng I. Kết quả này đã đánh dấu những bước phát triển vững chắc với các dịch vụ, kĩ thuật mới, hiện đại phục vụ nhu cầu khám, điều trị ngày càng đa dạng của người dân.

5 năm trước, hầu hết các ca bệnh liên quan đến tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều phải chuyển tuyến, trừ những trường hợp quá nguy kịch, không thể chuyển. Thế nhưng, từ năm 2017, khi kĩ thuật chụp mạch xóa nền DSA được triển khai thì tình trạng chuyển tuyến đã giảm. Đây là kỹ thuật hiện đại được chuyển giao công nghệ theo kiểu cầm tay chỉ việc từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Với việc phẫu thuật can thiệp bằng kỹ thuật chụp mạch xóa nền DSA để thông máu phần cơ tim bị tắc nghẽn, hàng trăm bệnh nhân đã được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim được can thiệp sớm trong thời điểm vàng bằng kỹ thuật DSA mà may mắn thoát tử.

Kỹ thuật chụp mạch DSA được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi từ năm 2017 giúp cứu sống hàng trăm bệnh nhân

Bác sĩ Lê Cao Vân- Khoa tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Kỹ thuật chụp DSA giúp chúng tôi đánh giá chính xác tình trạng động mạnh vành, những nhánh động mạch để nuôi tim. Sau khi đánh giá, tùy mức độ tổn thương chúng tôi tiến hành điều trị tổn thương. Với các bệnh nhân đang trong tình tình trạng nhồi máu cơ tim cấp tính thì bệnh viện phải huy động cả một ê kíp làm cấp cứu, chụp ra xác định chỗ tắc đó, tiến hành thông tắc mạch máu bị nghẽn, giúp máu lưu thông đều và cứu sống bệnh nhân.

Với phân tuyến của Bệnh viện hạng I, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn thành gần 100% các kĩ thuật theo danh mục. Trong đó, đáng chú ý là lĩnh vực Ngoại khoa và Tim mạch. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kĩ thuật hiện đại như: cắt đốt u gan bằng sóng cao tần, phẫu thuật nội soi khớp gối, thay khớp háng, điều trị các bệnh lí can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi các bệnh lí ở bụng và ngực, đặt máy tạo nhịp ngoài lồng ngực và nhiều kĩ thuật khác.

Trong lĩnh vực cận lâm sàng, cuối năm 2019, hàng chục kỹ thuật xét nghiệm thuộc hai Khoa Xét nghiệm huyết học và Hóa sinh của bệnh viện được Bộ Khoa học công nghệ công nhận đạt chuẩn ISO 15189:2012. Từ đây, chất lượng các phòng xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ngang tầm với các bệnh viện lớn trong khu vực. Qua đó, góp phần quan trọng hỗ trợ chẩn đoán chính xác và đưa ra hướng điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh.

Hệ thống máy xét nghiệm tại Khoa Huyết học- Truyền máu được đầu tư hàng chục tỷ đồng để cho kết quả xét nghiệm đạt chuẩn ISO, phục công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện hạng I

Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Trưởng Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Ngoài việc phải tăng cường các kĩ thuật cao về ngoại khoa như kĩ thuật về tim mạch, thì bệnh viện cũng đã đầu tư rất nhiều cho khoa Huyết học. Hiện Khoa chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện tất cả các xét nghiệm phục vụ cho những kĩ thuật cao trong lâm sàng. Các xét nghiệm đạt chuẩn ISO ngoài việc phục vụ hiệu quả công tác điều trị bệnh tại bệnh viện, còn giúp người dân tiết kiệm được chi phí, thời gian vì kết quả xét nghiệm chuẩn ISO được công nhận ở tất cả các bệnh viện trong cả nước.

Để có thể triển khai thành công các kĩ thuật, phẫu thuật hiện đại của Bệnh viện hạng I, bệnh viện cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu. Hiện toàn Bệnh viện có 163 bác sĩ, trong đó có 2 Tiến sĩ, 24 bác sĩ CKII, 38 bác sĩ CKI và 29 Thạc sĩ y học.

Bệnh viện được trang bị nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như: MRI, DSA, CiTi 64 lát cắt, máy siêu lọc máu, siêu âm tim gắng sức và hệ thống phẫu thuật nội soi… Với phân tuyến của bệnh viện hạng I, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn thành gần 100% các kĩ thuật theo danh mục. Tất cả đã góp phần trong chẩn đoán sớm và chính xác, cũng như điều trị hiệu quả. Từ đó, tạo được niềm tin cho người bệnh trong tỉnh.

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã có thể thực hiện nhiều phẫu thuật phức tạp, ngang tầm khu vực

Ông Nguyễn Công Tri- ngụ ở phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi là bệnh nhân thường xuyên đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, chia sẻ: Tôi thấy Bệnh viện Quảng Ngãi mình bữa nay phát triển loại 1, máy móc hiện đại. Y, bác sĩ cũng tận tình chu đáo. Nói chung là đổi khác, tiến bộ hơn xưa rất nhiều.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi hiện có 20 khoa lâm sàng, 8 phòng chức năng và 8 khoa cận lâm sàng. 5 năm qua, cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa mới khang trang hơn. Phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế luôn lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện đã được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận Bệnh viện hạng I vào tháng 9.2020.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sắp tới, bệnh viện tiếp tục đầu tư về trang thiết bị, song song với đào tạo con người để có thể triển khai các kĩ thuật mới, giúp người dân tiết kiệm chi phí vì không phải chuyển lên tuyến trên.

Để xứng tầm là bệnh viện hạng I, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đang tích cực đầu tư máy móc hiện đại, đào tạo nhân lực, hướng tới sự hài lòng của người bệnh để phục vụ nhu cầu điều trị đa dạng cho nhân dân trong tỉnh

Bệnh viện cũng đang làm đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu, mong muốn được HĐND tỉnh phê duyệt sớm. Dựa trên đề án đó, bệnh viện có cơ sở có nguồn kinh phí mời chuyên gia tuyến trên về thực hiện khám chữa bệnh, phẫu thuật, can thiệp ngay tại bệnh viện mà người bệnh không cần đi vào Chợ rẫy hay Đại học y dược.

Với nền tảng của bệnh viện hạng I, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển để Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành trung tâm điều trị tuyến cuối. Trong tương lai, với nhiều kĩ thuật, phẫu thuật hiện đại hơn, mang tính chuyên sâu hơn được thực hiện tại bệnh viện, nhu cầu khám, điều trị ngày càng đa dạng của người dân trong tỉnh sẽ luôn được đáp ứng.

Bài, ảnh: Thanh Phương