Chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm ở bếp ăn trường học

(Báo Quảng Ngãi)- Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, bước vào năm học mới, ngành chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) ở các bếp ăn trường học.

Thực hiện đúng quy định

Sau khi năm học mới 2020 - 2021 đi vào hoạt động ổn định, ngành y tế đã phối hợp với ngành GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSTP tại các bếp ăn trường học trên địa bàn tỉnh. Tại Trường Mầm non Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSTP, nhìn chung đều đạt yêu cầu. Đoàn đã test nhanh hai mẫu dụng cụ (độ sạch bát, đĩa) đều đạt kết quả.

Nhân viên y tế kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở bếp ăn trường học.

Bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) có quy mô 394 suất ăn/lần. Đoàn cũng đã kiểm tra các quy định về cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị, con người, nguyên liệu chế biến thực phẩm... đều đảm bảo theo quy định bếp ăn an toàn trong trường học. Tuy nhiên, diện tích nhà bếp của trường quá nhỏ, chưa đảm bảo so với công suất phục vụ 394 suất ăn/lần...

Toàn tỉnh hiện có 70 bếp ăn mầm non và bán trú trường tiểu học, THCS (có quy mô 200 suất ăn/lần) do tỉnh quản lý và 276 bếp ăn (50 suất ăn/lần) do huyện quản lý. Chi cục ATVSTP tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng và chỉ đạo các đơn vị cơ sở đồng loạt kiểm tra ATVSTP ở một số bếp ăn bán trú có quy mô lớn. Theo đó, đa số bếp ăn bán trú của các cơ sở giáo dục đều có giấy phép hoạt động, thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp chế biến thức ăn; chấp hành tốt các quy định về trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân khi chế biến thực phẩm.

Các cơ sở trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm cho thực phẩm. Nhà ăn thoáng mát, đủ ánh sáng, vệ sinh sạch sẽ. Các bếp ăn bán trú được kiểm tra có hợp đồng với chủ cơ sở cung cấp; có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và xuất trình đầy đủ các phiếu kiểm dịch đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật (thịt, trứng)...

Tăng cường tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm

Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Mai Văn Thanh cho biết: Tuy đa số các cơ sở thực hiện đúng các quy định về Luật An toàn thực phẩm, nhưng một số bếp ăn bán trú ở các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần sớm khắc phục. Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã đề nghị cơ sở duy trì vệ sinh sạch sẽ tại các bếp ăn trường học; đồng thời, cần có kế hoạch cải tạo nhà bếp, khu vực ăn uống cho học sinh phù hợp với công suất phục vụ, đảm bảo ATVSTP...

Bên cạnh đó, Chi cục ATVSTP tỉnh đã phối hợp với ngành GD&ĐT mở các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên phụ trách bán trú, bếp ăn, cấp dưỡng trong toàn tỉnh, kể cả các trường tư thục và nhóm trẻ, nhằm tuyên truyền, trang bị kiến thức đảm bảo ATVSTP; đồng thời, mở lớp tập huấn cho hiệu trưởng các trường về thực hiện tốt các quy định của Luật An toàn thực phẩm trong bếp ăn trường học, nhằm tránh ngộ độc, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Thời gian đến, Chi cục ATVSTP tỉnh tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở bếp ăn bán trú để kịp thời khắc phục những tồn tại; đồng thời kiến nghị với các cơ sở giáo dục có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất như bếp ăn, phòng ăn cho các trường.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN