Mật ong có thể chứa vi khuẩn trong pate Minh Chay, cần lưu ý điều gì?

Tổ chức Y tế Thế giới đã có khuyến cáo không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong, vì thực phẩm này có thể chứa vi khuẩn C.Botulinum, đây cũng chính là loại vi khuẩn sinh độc tố trong pate Minh Chay.

Không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong

Những vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra trong thời gian vừa qua do ăn pate Minh Chay được xác định là do độc tố botulinum, được sản sinh bởi vi khuẩn kỵ khí Clostridium Botulinum.

Trên thực tế, C.Botulinum không chỉ tiềm ẩn trong các loại đồ hộp. Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ và nhiều tổ chức khác cũng đã có khuyến cáo không sử dụng mật ong ở bất cứ dạng nào cho trẻ em dưới 1 tuổi, do thực phẩm này cũng có chứa vi khuẩn C. botulinum.

Mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn Clostridium Botulinum

Về vấn đề này, TS Đào Tuyết Trinh, nguyên phụ trách khoa Vi sinh – Sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong mật ong có thể chứa C. botulinum nhưng ở dạng bào tử. Trẻ em có thể bị ngộ độc do ăn phải loại mật ong nhiễm bào tử vi khuẩn này. Tuy nhiên, đây là dạng ngộ độc khác với các ca bệnh ngộ độc pate Minh Chay đã ghi nhận trong thời gian qua.

Cụ thể, khi trẻ sơ sinh ăn thực phẩm, trong trường hợp này là mật ong, có chứa các bào tử của C. botulinum, những bào tử này có thể thâm nhập vào đường ruột của trẻ để phát triển và tạo ra chất độc thần kinh.

“Trẻ nhỏ, thường trong vài tháng đầu đời, đường ruột chưa phát triển nên đôi khi tạo điều kiện cho bào tử C.botulinum phát triển trong hệ thống tiêu hóa và tạo ra độc tố. Tình trạng ngộ độc này thường xảy ra nhất sau khi uống mật ong” – TS Trinh phân tích.

Trẻ em bị ngộ độc thường có biểu hiện ban đầu là táo bón. Sau đó, phát triển thêm các triệu chứng khác như yếu cơ, bú khó, giảm trương lực cơ toàn thân kiểu lan xuống, chảy dãi, bỏ ăn, kích thích, khóc yếu.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi, nhưng phổ biến nhất là trẻ dưới 2 tháng tuổi.

Chuyên gia này cũng cho biết thêm rằng, việc thanh trùng mật ong bằng cách đun nóng hầu như đều không đạt đến nhiệt độ để tiêu diệt các bào tử C. botulinum.

“Hầu hết các nguồn thông tin mà tôi được biết đều khuyến nghị nên đun mật ong ở 63 độ C trong 30 phút hoặc có thể lên đến 77 độ C. Tuy nhiên, bào tử C. botulinum vẫn có thể chịu đựng tốt ở mức nhiệt này. Do đó, để đảm bảo an toàn, cha mẹ nên đợi cho đến khi trẻ được ít nhất 1 tuổi rồi mới cho trẻ sử dụng mật ong” – TS Trinh khuyến nghị.

Có nguy cơ ngộ độc botulinum khi ăn mật ong hay không?

TS Trinh nhấn mạnh rằng, cần phân biệt giữa dạng ngộ độc do ăn mật ong có chứa bào tử C. botulinum ở trẻ nhỏ và ngộ độc botulinum như đã ghi nhận ở các trường hợp ăn pate Minh chay, trong thời gian vừa qua.

Theo đó, C. botulinum chỉ có khả năng tạo ra độc tố thần kinh botulinum trong quá trình sinh bào tử. Tuy nhiên, sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn này lại bị ngăn cản bởi độ axit cao, tỷ lệ đường hòa tan cao, hàm lượng oxy cao, độ ẩm hoặc nhiệt độ thấp.

Mật ong và các chất ngọt khác có thể chứa bào tử C. botulinum, nhưng chúng không thể nảy mầm, phát triển hoặc tạo ra độc tố trong môi trường dung dịch đường đậm đặc như vậy.

“Bào tử không nảy mầm và phát triển thì sẽ không tạo độc lực. Nếu chúng ta ăn chúng sẽ không có nguy cơ về sức khỏe, trừ trường hợp trẻ sơ sinh như đã đề cập ở trên” – TS Trinh nói.

Theo Minh Nhật/Dân Trí