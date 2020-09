Kinh doanh thực phẩm chay: Có cơ sở sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm chay “nở rộ” trên địa bàn tỉnh. Dù chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến thực phẩm chay, nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số cơ sở sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác...

Sau khi có kết luận của Bộ Y tế về các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng pate Minh Chay, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã có công văn gửi các tỉnh, thành xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm ATTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm chay.

Tại cơ sở kinh doanh thực phẩm chay Vườn Hồng, đoàn đã lấy mẫu bún và phù chúc kiểm tra dư lượng formol, hàn the. Qua test nhanh, cả hai mẫu đều đảm bảo chất lượng. Chị Nguyễn Ngọc Như Ý, chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm chay cho hay: Quán luôn ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hơn 3 năm kinh doanh, nguyên liệu nấu chay tại cơ sở chủ yếu là rau, nấm, các loại hoa quả và bột gạo... được quán đặt mua tại một số vườn rau sản xuất an toàn trong tỉnh. Còn các nguyên liệu khô, chế biến sẵn quán mua ở những nơi có uy tín, có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Đặng Chính cho biết: Sau khi có thông tin nhiều người bị ngộ độc khi sử dụng pate Minh Chay, thực hiện chỉ đạo của Cục ATTP và Sở Y tế, Chi cục đã tổ chức kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm chay. Qua kiểm tra 10 cơ sở, đa số đều thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa phát hiện cơ sở nào sử dụng sản phẩm chế biến thức ăn chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Đến nay, Chi cục cũng chưa nhận được thông tin nào của người dân phản ánh bị ngộ độc từ thức ăn chay. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số cơ sở sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác... Đoàn đã yêu cầu các chủ cơ sở, các cơ quan y tế địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục ATTP, dừng sử dụng các sản phẩm pate Minh Chay; tạm thời không mua, không sử dụng 13 sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, gồm: Pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi.

Nếu cơ sở, người dân nào đã mua, thì cần niêm phong sản phẩm, bảo quản ở khu vực riêng biệt để theo dõi. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Ngành đang phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục kiểm tra, giám sát trên thị trường, chủ động thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

