Chiều 10/9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 1.059 bệnh nhân

Bản tin 18h ngày 10/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Việt Nam hiện vẫn có 1.059 bệnh nhân. Trong ngày có 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Tính đến 18h ngày 10/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 10/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.126, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 621

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.874

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.631

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 03 bệnh nhân khỏi bệnh bao gồm:

+ 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN443, BN868

+ BN969 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

Các bệnh nhân này sau khi được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo dõi sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 893 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.059 ca mắc.

Lúc 8h25 sáng nay, tại phòng Cấp Cứu, Khoa Virus - Ký sinh trùng, êkíp của Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (gồm Bác sĩ Cao Văn Dũng và Cử nhân Nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-COV-2 sinh thường một bé trai 3,8 kg an toàn

Sản phụ là bệnh nhân COVID-19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Bệnh nhân từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7/2020. Bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử đẻ non, do đó, để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, bệnh nhân đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 16 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 13 ca, số ca âm tính lần 3 là 21 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 4 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong, chiếm (3,3%), trong đó số tiên lượng rất nặng là 3/4 trường hợp (2,5%), và tiên lượng tử vong là 1 trường hợp.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Theo Thái Bình/SKĐS