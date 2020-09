Ăn gì tốt tốt cho người bệnh trĩ, táo bón

Những thực phẩm không nên ăn Phòng chữa táo bón nên kiêng các loại thức ăn khô, cay nóng như trà đặc, ca cao, rượu, thuốc lá, thức ăn nhanh, thức ăn tinh chế... thịt, cá chiên rán, kho mặn để lâu, thức ăn nhiều dầu mỡ... Nếu do nhiệt táo, kiêng ăn mặn, cay, nóng quá như tiêu ớt, tỏi, cà-ri... . Nếu do hàn táo, khí hư, kiêng ăn chua đắng lạnh như cà, cam, măng, nước dừa. Nếu do huyết hư, kiêng ăn các loại thức khô mặn và thức ăn nghèo dinh dưỡng.