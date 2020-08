Trường hợp nghi mắc Covid-19 ở Bình Sơn âm tính với SARS- CoV- 2

(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.8, tin từ Viện Pasteur Nha Trang, mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS- CoV-2 của một trường hợp nghi mắc Covid-19 ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) vừa cho kết quả âm tính, tức người này không mắc Covid-19.

Trường hợp này là nam tên T.V.C, 20 tuổi ngụ ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ. C. từng đến bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để thăm bệnh nhân 998 vào ngày 19.7. Từ đó đến ngày 11.8, C. không về Quảng Ngãi và ở trọ lại TP.Đà Nẵng.

Trưa ngày 11.8, nam thanh niên cùng bạn gái trọ chung phòng từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi bằng xe máy. Khi về đến Quảng Ngãi, C. đưa bạn gái về nhà tại thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh). Sau đó, quay về nhà ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).

Trên đường về, C. thấy trong người mệt, nóng nên không về nhà ngay mà đi thẳng đến Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ, để khám và khai báo y tế. Qua thăm khám, bác sĩ tại Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ nghi ngờ C. có các triệu chứng của Covid-19 nên chuyển đến khu cách ly y tế thuộc khoa Nội tổng hợp – Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi, điều trị. Tại đây, C. được bố trí cách ly riêng một phòng.

Khoa Nội tổng hợp- Bệnh nhiệt đới thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn là nơi cách ly y tế trường hợp thanh niên T.V.C trong quãng thời gian từ ngày 11-24.8

Ngày 14.8, C. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1. Đến ngày 15.8, C. được thông báo có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sau 13 ngày cách ly, đến ngày 23.8, C. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 và gửi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 24.8, kết quả xét nghiệm được Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo, C. dương tính với SARS- CoV- 2.

Ngay khi có kết quả, lúc 18 giờ ngày 24.8, T.V.C được chuyển ra Bệnh viện dã chiến của tỉnh tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để cách ly, điều trị. Chiều cùng ngày, C. tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để gửi đi khẳng định tại Viện Pasteur Nha Trang. Đến ngày 25.8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo trường hợp T.V.C âm tính (lần 2) với SARS- CoV- 2, tức không mắc Covid-19.

Tin, ảnh: Thanh Phương