Thuốc hay từ các loại chuối

Trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, chuối được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh có hiệu quả nhất định. Theo tài liệu nước ngoài, một số nhà khoa học đã chứng minh rằng bột chuối tiêu xanh chữa loét dạ dày rất tốt. Nó có tác dụng kích thích sự phát triển của lớp màng nhày trong dạ dày, làm cho màng nhày dày lên, ngăn cản sự tấn công của dịch vị vào trong dạ dày và tạo điều kiện cho các vết loét mau lành; một khẩu phần ăn trong ngày có chuối tiêu xanh phòng tránh bệnh loét dạ dày.

Các bác sĩ ở Anh lại cho rằng tinh bột trong quả chuối tiêu xanh có tác dụng phòng ngừa ung thư đường ruột... Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thuốc từ các loài chuối trong bài viết dưới đây:

Chuối hột rừng

Chuối tiêu

Chuối tiêu có tên khác là hương tiêu, vị ngọt, tính mát; có công năng tư âm, nhuận tràng, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc. Dùng cho các trường hợp táo bón, sốt nóng khát nước, mụn nhọt, trĩ xuất huyết, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, an thai. Theo y học hiện đại, chuối tiêu giàu dinh dưỡng do chứa bột đường; protein được cấu tạo bởi các acid amin cần thiết như vitamin: A, B, C...; các nguyên tố Ca, Fe, Mg, K, Na, Zn...