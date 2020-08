Thông báo khẩn 5 địa điểm và 2 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 từng đến

Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn tìm người đã đến 5 địa điểm và 2 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 từ đến.

Bộ Y tế thông báo những người từng đến các địa điểm nơi có bệnh nhân COVID-19 như dưới đây cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn:

- Quán Nhúng ớt, số 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng, chiều tối 18-7.

- Khách sạn Mercure Dannang French Village, Bà Nà Hill, TP Đà Nẵng, ngày 19-20-7.

- Khách sạn A Little Luxyry Hội An, số 9 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam, ngày 20-21-7.

- Homestay Huế villa, 27 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên- Huế vào ngày 23-24-7.

- Chuyến bay số hiệu VN115 chiều Đà Nẵng- Buôn Ma Thuột ngày 25-7.

- Chuyến bay số hiệu VN119 chiều Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh ngày 25-7.

Lẫy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư. Ảnh: TTXVN. Bộ Y tế đề nghị những ai đã từng đến những địa điểm trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình gồm: 1900.9095 (Bộ Y tế); 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng); 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam); 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh); 0907.795.480 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên- Huế).

Người dân cũng cần khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn

Theo Báo Tin tức