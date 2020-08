Sáng 28/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, đang có 12 bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 27/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã có những trao đổi về một số trường hợp tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh, cho về nhà. Theo đó, Quyền Bộ trưởng cho biết, những kết quả nghiên cứu của Việt Nam và các nước trên thế giới, chưa có trường hợp nào tái dương có thể lây nhiễm trong cộng đồng. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cho rằng việc tái dương tính với SARS-CoV-2 là tình trạng bệnh nhân còn sót lại các vật liệu di truyền. Quyền Bộ trương cho biết, trên tinh thần hết sức thận trọng, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở điều trị COVID-19 trong tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh là bệnh nhân phải âm tính ít nhất 3 lần. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn đề nghị các cơ sở y tế phải tiếp tục theo dõi sức khoẻ bệnh nhân trong một thời gian. Khi về nhà, bệnh nhân cũng cần theo dõi thêm 14 ngày. Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối với các bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Về những trường hợp người đi từ Việt Nam (từ Hà Nội, Hải Phòng,…) nhập cảnh vào một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản… phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại nước bạn, qua trao đổi với cơ quan đầu mối về kiểm dịch y tế quốc tế của các nước này thì được biết, nước bạn sử dụng loại sinh phẩm chẩn đoán nhanh dùng dịch tị họng, độ đặc hiệu là khoảng gần 80%. Tiêu chuẩn xác định ca bệnh COVID-19 của mỗi quốc gia là khác nhau. Với Việt Nam, trên tinh thần cảnh giác cao độ, khi được thông báo về các ca dương tính này, chúng ta vẫn coi đây là một trường hợp nhiễm/nghi nhiễm COVID-19, các địa phương phải lập danh sách F1 và xét nghiệm các trường hợp đó. Bộ Y tế cũng đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá về trường hợp khó này, nhưng đến nay WHO chưa có đầy đủ dữ liệu để đánh giá. Đối với các địa phương khác trong trường hợp tương tự, Bộ Y tế đã yêu cầu truy vết F1 và xét nghiệm cả kháng nguyên, kháng thể các trường hợp này nhằm tìm mầm bệnh trong cộng đồng để bảo đảm an toàn tối đa. Đồng thời, tiếp tục làm việc với các đối tác để nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về tình trạng này.