'Nổ' công dụng của thực phẩm chức năng, 19 công ty bị phạt nặng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa xử phạt 19 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPCN) với số tiền trên 900 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, Cục đã xử phạt 45 cơ sở với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng.

Trong 19 công ty bị xử phạt lần này, chịu mức phạt cao nhất là Công ty TNHH Chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam (Hà Nội) với 148 triệu đồng cho 3 hành vi là sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm nhưng công ty này lại không có giấy phép và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có giấy chứng nhận cơ sở GMP. Cùng với phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm và buộc công ty thu hồi, tiêu hủy gần 11.000 hộp Vinaga Gacoil Capsule, Vinaga-DHA Gacoil Capsule và Dầu gấc viên nang Vinaga-DHA vi phạm.

Ảnh minh họa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và thương mại Lychee (Hà Nội) bị phạt 120 triệu đồng vì tự công bố 10 sản phẩm là thực phẩm bổ sung, trong khi 10 sản phẩm này là TPCN thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Công ty này còn quảng cáo 3 sản phẩm TPCN gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Do quảng cáo TPCN gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, nên 6 công ty cùng bị phạt 50 triệu đồng, gồm: Công ty TNHH Bạch Liên Đường (Phú Thọ, sản phẩm Mãnh hổ vương), Công ty cổ phần Fedora (Hà Nội, sản phẩm Hattrick), Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng (Hà Nội, sản phẩm Green Beauty cần tây-tảo xoắn-diệp lục-collagen-glutathion), Công ty TNHH AION Việt Nam (Hà Nội, sản phẩm Ogaslim), Công ty cổ phần Butaba (Hà Nội, sản phẩm Satochi) và Công ty cổ phần Dược phẩm Xuân Nguyên (Hà Nội, sản phẩm Unvis-PT). Riêng Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vitaco Việt Nam (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do quảng cáo 2 TPCN là Đại kiện can và Liki Gold trên nhiều website, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Hai công ty cùng bị phạt 35 triệu đồng do quảng cáo TPCN mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung là Công ty TNHH Công nghệ Biovagen Việt Nam (Hà Nội, sản phẩm Biogaia Protectis baby drops) và Công ty cổ phần Đầu tư Sun Pha (Hà Nội, sản phẩm Mạnh Cốt Linh).

Tám công ty bị phạt từ 12-37 triệu đồng do quảng cáo TPCN không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, do khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, do không thực hiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất mọi lô sản phẩm theo quy định của pháp luật, gồm: Công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường, Công ty TNHH NC Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn dược-mỹ phẩm Vinpharma, Công ty cổ phần Nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Comalina Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm VGAS, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bagiaco và Công ty TNHH Nature’s Bio Technology Việt Úc (cùng ở Hà Nội).

Theo Chinhphu.vn