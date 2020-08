Hà Nội tạm dừng hoạt động 3 bệnh viện

Sở Y tế TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng khám chữa bệnh với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội, Mắt Việt Nhật, Mắt Hitec khi kiểm tra cho thấy không an toàn về phòng chống Covid-19.

Sáng 22/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội làm việc với các bệnh viện trên địa bàn TP về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo về kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay từ giai đoạn đầu chống dịch, Ban chỉ đạo đã xác định việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các bệnh viện là rất quan trọng.

Theo bà Hà, bệnh viện vừa là nơi chữa trị nhưng cũng là nơi có nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 ở các bệnh viện cần được quan tâm hàng đầu.

Hà Nội đang ráo riết xét nghiệm SARS-CoV-2 những trường hợp trở về từ Đà Nẵng, sau khi phát hiện nhiều ca bệnh liên quan địa phương này. (Ảnh: Sơn Tùng).

Bà Hà khẳng định, từ bộ tiêu chí bệnh viện an toàn với dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra các bệnh viện trực thuộc TP. “Đến hết ngày 21/8 đã kiểm tra được 46/80 bệnh viện trực thuộc TP. Kết quả kiểm tra xác định có 34 bệnh viện an toàn, 9 bệnh viện an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện không an toàn”, bà Hà thông tin.

Với 3 bệnh viện không an toàn trong phòng, chống Covid-19, bà Hà cho biết, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (77 Nguyễn Du) không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ. Vì vậy, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện ngừng hoạt động khám chữa bệnh để tổ chức lại, báo cáo Sở Y tế Hà Nội trước ngày 1/9.

Đối với Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122 phố Triệu Việt Vương), qua kiểm tra cũng xác định không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ. Bà Hà cho biết, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng khám chữa bệnh để báo cáo Sở Y tế trước ngày 1/9.

Bệnh viện Mắt Hitec (55 phố Hàm Long) cũng được xác định không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ. Vì vậy, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã yêu cầu dừng khám chữa bệnh để khắc phục, báo cáo Sở Y tế Hà Nội.

Theo Quang Phong/Dân Trí