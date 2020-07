Viện Vắc xin gửi mẫu vaccine ngừa Covid-19 sang Mỹ thử nghiệm

Lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) cho biết đã gửi mẫu vaccine ngừa Covid-19 sang Mỹ để đánh giá bước đầu. Nếu mọi việc tiến triển tốt, vaccine do Việt Nam sản xuất sẽ được thử nghiệm trên người vào cuối 2020.

Trao đổi với báo chí, ông Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC cho biết, thời gian qua Viện đang nghiêm cứu rất bài bản vaccine ngừa Covid-19 với Mỹ và các đối tác cùng công nghệ. “Kết quả bước đầu tốt, chủng tốt, thử nghiệm trên dây truyền tốt nhưng vaccine này có an toàn, có giá trị bảo vệ hay không thì còn phải có các bước đánh giá cụ thể khác”, ông Dương Hữu Thái thông tin.

Theo ông Dương Hữu Thái, hiện vaccine đang được đánh giá trên động vật thí nghiệm và đã gửi đi Mỹ để đánh giá kết quả. Dự kiến, cuối tháng 8 sẽ có kết quả đầu tiên; nếu kết quả đầu tiên tốt, IVAC sẽ chuẩn bị thử nghiệm lâm sàn trên người vào cuối năm 2020.

Theo ông Dương Hữu Thái, việc sản xuất vaccine ngừa Covid-19 đang phát triển trên công nghệ nuôi cấy trên trứng an toàn. Đây là công nghệ mà IVAC đã sản xuất thành công nhiều loại vaccine về các chủng cúm do WHO tài trợ.

“Nếu phát triển một vaccine liên quan đến đại dịch như virus SARS-CoV-2 gây ra cần có 3 yếu tố: đầu tiên phải có chủng an toàn và xây dựng miễn dịch có khả năng bảo vệ. Thứ hai là công nghệ phù hợp và IVAC đang có công nghệ sản xuất vaccine phù hợp. Cuối cùng là việc phát triển quy mô. Tuy quy mô của Viện chưa lớn nhưng IVAC có thể cung cấp 6 triệu vaccine nên có thể phát triển thêm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể nói trước điều gì, chúng tôi vẫn đợi kết quả vào cuối tháng 8 này”, ông Dương Hữu Thái thông tin thêm.

VĂN NGỌC/Báo SGGPO