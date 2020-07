Phòng chống trầm cảm cho người cao tuổi

(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Thành lập Tổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (NCT) phòng chống trầm cảm tại thành phố Quảng Ngãi”.

Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ già hóa dân số năm 2011, với tỷ lệ người già trên 60 tuổi chiếm 10% dân số. Trầm cảm ở NCT chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cộng đồng chiếm tỷ lệ từ 11% đến 37%, có nơi 40,6%.

Các triệu chứng trầm cảm ở NCT thường bị chồng lấp với các triệu chứng của các bệnh lý cơ thể mà người cao tuổi thường hay mắc phải nên làm cho trầm cảm dễ bị bỏ sót. Trên thực tế hơn 90% người cao tuổi có các biểu hiện trầm cảm mà không được chẩn đoán và điều trị thỏa đáng. Trầm cảm nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ trở thành mạn tính tăng nguy cơ tự sát.

Riêng TP. Quảng Ngãi, qua khảo sát tỷ lệ trầm cảm ở NCT lên đến 17,4%. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi ở mức thấp. Đa số NCT (97,5%) trên địa bàn TP. Quảng Ngãi chưa tham gia chương trình can thiệp để phòng chống bệnh trầm cảm.

Tại hội thảo lần này, các đại biểu được lắng nghe, thảo luận về mô hình tổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống trầm cảm ở NCT tại TP Quảng Ngãi. Qua đó, thấy được thực trạng áp dụng mô hình và có những biện pháp hữu hiệu duy trì triển khai mô hình thêm hiệu quả hơn hiệu quả của mô hình.

Ra mắt Tổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi phòng chống trầm cảm tại TP. Quảng Ngãi

Cũng tại hội thảo “Tổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe NCT phòng chống trầm cảm tại TP Quảng Ngãi” được ra mắt với hi vọng nâng cao nhận thức cộng đồng về trầm cảm ở NCT; phát hiện kịp thời các trường hợp trầm cảm ở NCT; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện can thiệp cộng đồng cho tổ công tác và tổ dịch vụ; tổ chức can thiệp hiệu quả; và kết nối các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

