Ăn gì để tăng sức đề kháng để đối phó với nắng nóng

Mùa hè thời tiết trở nên nóng bức và khó chịu, khiến cơ thể chúng ta dễ mắc phải những chứng bệnh như say nắng, cảm, đau đầu… Vậy nên bổ sung những chất dinh dưỡng nào giúp tăng đề kháng?

Vào mùa hè nóng bức khiến hồ mồ tiết ra nhiều khiến cho hàm lượng các chất dinh dưỡng bị hao hụt. Chính điều đó cũng góp phần làm hệ miễn dịch yếu đi nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Do đó, để tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh, cần xây dựng thực đơn dinh dưỡng đúng cách, trong đó có việc lựa chọn thực phẩm đúng mùa vụ. Bởi, việc sử dụng thực phẩm đúng mùa vụ sẽ hạn chế được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nên an toàn. Hơn nữa, biết cách chọn thực phẩm sẽ giúp tăng sức đề kháng, hạn chế ốm đau trong mùa hè.

Những thực phẩm đúng mùa vụ sau đây sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng trong mùa hè nắng nóng.

Thực phẩm giúp giữ nước: Mùa nóng nên việc sử dụng các thực phẩm giữ nước rất có lợi cho cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu một số thực phẩm và thức uống có tác dụng giữ nước cho cơ thể, đối với trái cây và rau củ nhiều màu sắc nên đưa vào khẩu phần ăn trong mỗi bữa. Các loại rau xanh, cà chua, cam và dưa chuột là các loại rau củ chứa nhiều nước nhất. Các loại thực phẩm tốt cho cơ thể vào mùa hè có thể kể đến như nước ép cam, ổi, cà chua, kiwi, bưởi… Ngoài ra, để không bị khô da, tránh được táo bón, cũng cần bổ sung vitamin A từ các loại quả, củ như đu đủ, cà rốt, khoai lang, bí đỏ, bắp vàng…

Thực phẩm kích thích ăn ngon: Mùa hè do nóng bức, cơ thể háo nước khiến cho việc ăn không ngon chính vì lẽ đó cần chọn một số thực phẩm mát, bữa cơm cần có món canh ngon, kích thích việc yêu thích ăn uống. Các loại rau mát và nhiều vitamin như mồng tơi, rau dền, rau đay… cần được các bà nội trợ lựa chọn bởi chúng có tác dụng kích thích cảm giác ngon miệng. Bên cạnh đó, thực phẩm chứa nhiều kẽm cũng có tác dụng kích thích sự ngon miệng. Một số thực phẩm mùa hè có chứa kẽm nên bổ sung như đậu Hà Lan, đậu nành, thịt nạc, sò, tôm, cua,…

Thực phẩm giúp tăng sức đề kháng: Để tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sự ngon miệng, chúng ta cần được ăn đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng và vitamin, đặc biệt là kẽm. Ngoài ra, còn có lysine trong thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa… thì các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C cần được chú ý. Các loại vitamin C có nhiều trong những thực phẩm mùa hè như: rau đay, rau muống, bưởi, nhãn, chanh, dứa… vốn đóng vai trò rất lớn trong quá trình bảo vệ cơ thể và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Không những thế, vitamin C còn giúp làm lành vết thương và bảo vệ cơ thể khỏi cảm cúm thông thường.

Thực phẩm giúp ngăn mồ hôi: Mùa hè cần uống nước nhiều hơn, nhiều người cho rằng uống nhiều nước hơn sẽ làm họ đổ mồ hôi nhiều hơn. Tuy nhiên hành động này sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể và giữ mồ hôi. Các chuyên gia khuyên mùa nóng nên uống đủ 8 ly nước mỗi ngày, thậm chí hơn khuyến cáo nếu cơ thể cần. Ngoài ra, để giảm tăng tiết mồ hôi cần uống các loại nước thảo mộc như nụ vối, trà xanh,đậu xanh, đậu đen nước chanh , cam, mơ,...thêm chút muối để hạn chế tăng tiết mồ hôi giúp cơ thể không mất nước.

Lời khuyên thầy thuốc

Sức đề kháng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Nó chính là “vũ khí” giúp kháng lại các virus, tác nhân gây bệnh. Khi sức đề kháng yếu, hệ thống miễn dịch của cơ thể trở nên rệu rã, mệt mỏi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó thực hiện. Trước hết, bạn cần phải có các thói quen như sau:

Uống nhiều nước: Nên uống các loại nước không cồn, không có gas, uống các loại nước trái cây… để bù đắp sự mất nước và duy trì lượng nước trong cơ thể. Không nên uống nhiều nước lạnh.

Hạn chế ra ngoài: Khi thời tiết nóng bức, không nên ra ngoài đường khi không có việc. Khi buộc phải ra ngoài đường thì cần bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.

Tắm nước mát: Nên tắm bằng nước mát ngày 2-3 lần để làm mát cơ thể và loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn.

Mặc trang phục phù hợp: Nên mặc quần áo nhẹ, sáng màu, đặc biệt là bằng chất liệu cotton.

Tránh làm việc quá tải: Làm việc quá tải khiến cho cơ thể mệt mỏi - đây chính là cơ hội để bệnh tật tấn công bạn.

Hình thành thói quen ngủ tốt: Giấc ngủ rất quan trọng tới sự phát triển và hoạt động hàng ngày của cơ thể người đồng thời giúp trẻ tăng chiều cao.

Dinh dưỡng đầy đủ: Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin khiến cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng

Không lạm dụng thuốc kháng sinh: Dùng quá nhiều thuốc kháng sinh khiến cơ thể sản sinh ra kháng thể và gây ra tình trạng “nhờn thuốc” khiến cơ thể không thể chống lại được những vi khuẩn gây hại này.

Theo BS Nguyễn Trọng/SKĐS