Kỳ vọng vào vắcxin AZD 1222 ngừa COVID-19

WHO lại kêu gọi thế giới chia sẻ vắcxin Phát biểu họp báo ngày 12-6, Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus khẳng định mọi loại vắcxin được xem là “hàng hóa công toàn cầu” nên cần phải được thúc đẩy và giới lãnh đạo cần đưa ra cam kết chính trị. Tuyên bố của WHO đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại rằng một số quốc gia có thể tích trữ vắcxin hoặc thuốc dùng để điều trị COVID-19, khiến các nước nghèo không thể tiếp cận.