Mách bạn bí quyết để giảm triệu chứng của trĩ

Trĩ thường được miêu tả là những đám rối tĩnh mạch của hậu môn trực tràng giãn ra, những búi trĩ này sẽ to dần lên do máu tĩnh mạch bị ứ đọng hoặc do sự lỏng lẻo của hệ thống nâng đỡ búi trĩ ở ống hậu môn. Tuỳ thuộc vào vị trí của búi trĩ người ta chia làm 2 loại: trĩ ngoại và trĩ nội.

Nguyên nhân chính xác gây nên bệnh trĩ hiện nay chưa được xác định rõ. Tuy vậy, các yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh lý này thường gặp là: Bắt đầu ở những người sau tuổi 30, người bị táo bón mãn tính hoặc tiêu chảy, phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Yếu tố di truyền cũng là một nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ. Ngoài ra đại tiện khó khăn, phải rặn nhiều, chức năng đường ruột kém, thường xuyên phải dùng thuốc nhuận tràng, thụt hậu môn là những nguy cơ khiến người bệnh mắc bệnh trĩ.

Nếu bệnh nhẹ có thể chữa khỏi chỉ bằng cách điều chỉnh chế độ ăn nhiều chất xơ như rau, củ, quả và uống nhiều nước (2-3 lít/ ngày), loại bỏ các yếu tố gây tăng áp lực trong trực tràng (không rặn mạnh, không ngồi toilet lâu…). Một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn giảm những khó chịu thường thấy.

Thực phẩm nên dùng

Uống nhiều nước

Táo bón khiến bệnh nhân trĩ cảm thấy đau đớn, tăng chảy máu mỗi khi đi đại tiện. Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp phân mềm. Bao gồm cả nước canh, nước hoa quả, cần đảm bảo lượng nước bổ sung cho cơ thể mỗi ngày từ 1,5- 2lít nước đối với người trưởng thành.

Nước sẽ giúp cho phân mềm để khi đi vệ sinh phân dễ dàng đi qua hậu môn hơn. Nhưng uống nước cũng cần đúng cách, cần uống rải đều trong ngày, không để cơ thể mất nước quá lâu.

Khi ngủ dậy cần phải bổ sung nước sau một đêm dài. Trước khi đi ngủ chỉ nên uống ít nước để tránh đi vệ sinh vào ban đêm gây mất ngủ. Nước ép mận là một trong những loại “thuốc nhuận tràng tự nhiên” cực kỳ hiệu quả mà bạn có thể thử nghiệm cho bản thân.

Thực phẩm có tính nhuận tràng, giầu chất xơ

Để không bị táo bón, chế độ ăn của bạn phải đủ lượng chất xơ, nước. Đây là 2 yếu tố quan trọng giúp làm mềm phân, người bệnh có thể đi vệ sinh dễ dàng hơn. Rau lang, rau đay, mồng tơi, rau dền, chuối rất tốt cho những người bị trĩ. Những thực phẩm này này làm tăng nhu động ruột, tránh táo bón. Rau đay còn bổ sung thêm sắt nên chống thiếu máu. Chuối tăng cường lượng kali giúp tinh thần bạn bình tĩnh hơn trước những khó chịu của bệnh. Vì thế, bạn nên chọn các loại rau trên thường xuyên và nên dùng một quả chuối sau mỗi bữa ăn.

Chất xơ có nhiều nhất trong các loại đậu, bánh mỳ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại ngũ cốc, trái cây tươi và rau...Tuy nhiên có một lưu ý là người bệnh nên bổ sung hoặc ăn chất xơ từ từ, hợp lý nếu bạn không muốn bị đầy hơi.

Các loại ngũ cốc có chứa tất cả các phần dinh dưỡng của hạt. Kết quả chúng cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng, chẳng hạn như selen và folate, protein và chất xơ hơn so với ngũ cốc tinh chế. Nếu bạn đang tiêu thụ các sản phẩm ngũ cốc tinh chế, lập tức tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt cho lượng chất xơ cao hơn và giảm táo bón và trĩ. Các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ bổ sung bao gồm gạo hạt dài màu nâu, lúa hoang, bắp rang, bột yến mạch.

Duy trì thói quen vệ sinh hàng ngày

Việc duy trì thói quen đi vệ sinh vào một thời điểm trong ngày cực kỳ quan trọng với những người bị táo bón hoặc có nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Tuy nhiên không nên dành quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh, nếu sau 1 vài phút ngồi trong nhà vệ sinh bạn không thể đi ngoài được, không nên căng thẳng hoặc cố để rặn.

Khi buồn đi đại tiện, đừng cố giữ, hãy đi vệ sinh ngay. Hãy gạt những vấn đề về thời gian, địa điểm sang một bên, bởi nó sẽ làm bạn trở nên căng thẳng và áp lực hơn khi đi vệ sinh. Lời khuyên là hãy đi vệ sinh càng sớm càng tốt ngay khi bạn cảm thấy mắc đi đại tiện.

Giảm đau và sưng

Khi mắc bệnh trĩ, hãy thử dùng đá, khăn lau chườm sẽ giúp bệnh nhân giảm đau và sưng. Hoặc cho bệnh nhân ngâm mình trong bồn tắm đầy với nước ấm 2-3 lần một ngày và sau đó nhẹ nhàng lau khô hậu môn. Chú ý, ngồi xổm khi đi vệ sinh, tư thế đi vệ sinh tốt nhất hỗ trợ người bệnh trĩ là ngổi xổm. Có thể đặt chân lên mặt bồn cầu, tư thế này giúp cho ruột của bạn tống phân ra ngoài thuận tiện nhất.

Theo BS Lê Ngọc/SKĐS