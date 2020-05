Hạt dưa hấu thanh nhiệt, trị tăng huyết áp

Với công dụng thanh nhiệt giải thử, trừ phiền chỉ khát, lợi tiểu tiện, dưa hấu được coi là thứ quả có tác dụng thanh nhiệt tả hỏa tựa như cổ phương trứ danh Bạch hổ thang.

Thông thường, người ta chỉ dùng ruột của quả dưa hấu mà không biết rằng hạt của nó cũng có giá trị tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Trong dược học cổ truyền phương Đông, hạt dưa hấu vị ngọt, tính mát khi chưa rang chín và tính bình sau khi đã rang, có công dụng thanh phế nhuận tràng, hòa trung chỉ khát, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như:

Huyễn vựng, đầu thống (tăng huyết áp) dùng hạt dưa hấu ăn sống hoặc sau khi rang chín lúc bụng đói.

Ho kéo dài dùng hạt dưa hấu giã nát 15g, lạc nhân 15g, hoa hồng 1,5g, đường phèn 30g, sắc lấy nước uống và ăn lạc nhân.

Ho nhiều đờm dùng hạt dưa hấu bóc vỏ ăn sống hoặc lấy 20g hạt sắ́c lấy nước uống.

Đa kinh (kinh nguyệt quá nhiều) dùng nhân hạt dưa hấu 9g nghiền vụn chiêu uống với nước ấm mỗi ngày 2 lần.

Thổ huyết (nôn ra máu) dùng 50g hạt dưa hấu tươi sắc lấy nước uống.

Viêm bàng quang cấp tính dùng 40g hạt dưa hấu sắc uống...

Ngoài ra, hạt dưa hấu còn được dùng để hỗ trợ tiêu hóa và bổ dưỡng cơ thể.

Kết quả nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong mỗi 100g hạt dưa hấu có chứa 10g protid, 11g lipid, 4g glucid, cung cấp 160 calo. Điều đặc biệt là loại hạt này chứa nhiều acid béo không bão hòa như acid linoleic, giàu acid amin thiết yếu như tryptophan, acid glutamic, lysine, arginine...; các loại vitamin như vitamin B1, B2, B6, B12, E, PP..., nhất là vitamin B3 (trong một lon hạt dưa có chứa 3,8mg niacin, tức 19% hàm lượng cần thiết trong ngày, có chức năng duy trì hoạt động của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và sức khỏe của da); các nguyên tố vi lượng như Ca, Fe, P, Se, Mg... và các hoạt chất như lycopene có lợi cho đời sống tình dục, cucurbecitrin có tác dụng hạ huyết áp và chống viêm bàng quang...

Bởi vậy, hạt dưa hấu có khá nhiều công dụng: Bổ dưỡng cơ thể do thành phần dinh dưỡng khá phong phú, đặc biệt là giàu đạm và các vitamin; Có lợi cho tim mạch, giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol máu, ngăn ngừa tích cực tình trạng vữa xơ động mạch do có nhiều vitamin nhóm B, magiê và acid linoleic; Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón do chứa nhiều chất xơ; Giúp tăng cường trí nhớ, nâng cao chức năng não-thần kinh, nhanh chóng phục hồi sức hoạt động của tế bào não.

Người ta thường dùng trà hạt dưa hấu bằng cách hãm 2-3 muỗng cà phê hạt dưa hấu với nước trong khoảng 30-45 phút. Loại trà này có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và bệnh tiểu đường; Giúp ổn định men gan và lượng lipid huyết thanh rất có ích cho người viêm gan và những người bị rối loạn lipid máu; Giúp giải độc cho cơ thể bằng cách dùng trà hạt dưa hấu và uống 3 ly mỗi ngày để giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe; Chống phù nề bằng cách trộn một muỗng cà phê bột hạt giống dưa hấu với mật ong, chế thêm một chút nước lọc, quấy đều rồi uống, mỗi ngày 2 lần; Giảm ho bằng cách lấy hạt dưa hấu 20 g sắc đặc để uống, mỗi ngày 2 lần; Cải thiện đời sống tình dục.

Với hàm lượng lycopene và vitamin cao, hạt dưa hấu rất tốt cho đời sống tình dục. Chúng làm tăng khả năng sinh sản ở nam giới, duy trì hoạt động của hệ thần kinh và tăng cường sự bền bỉ trong dương sự; Hỗ trợ trị liệu phì đại tiền liệt tuyến lành tính. Có thể dùng bằng cách đổ 2 muỗng canh bột hạt dưa hấu khô trong nửa lít nước sôi, để khoảng nửa giờ và sử dụng thường xuyên để hỗ trợ điều trị căn bệnh này.

Theo ThS. Hoàng Khánh Toàn/SKĐS