Hành trình vận chuyển trái tim từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh

(Baoquangngai.vn)- Tối 13/5, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN275 khởi hành từ Hà Nội đã hạ cánh an toàn tại TP. Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 10 phút. Trên chuyến bay có các cán bộ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bác sĩ của bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cùng một trái tim của người hiến tặng tại Hà Nội được điều phối để ghép cho một bệnh nhân tại TP. Hồ Chí Minh.

Do thời gian bảo quản trái tim kể từ khi lấy ra khỏi người hiến tặng cho đến khi ghép vào cơ thể người nhận là tối đa 6 tiếng, chuyến bay được chuẩn bị và thực hiện vô cùng khẩn trương.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Vietnam Airlines đã nhanh chóng đặt chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ và hành lý xách tay là hộp y tế đựng trái tim. Từ khi làm thủ tục tại sân bay cho đến khi lên máy bay và hạ cánh, đoàn y tế luôn được ưu tiên ở mọi khâu để hành trình diễn ra nhanh nhất như ưu tiên làm thủ tục, soi chiếu an ninh, bố trí chỗ ngồi cho đoàn ở gần cửa ra vào máy bay và đưa đoàn rời khỏi sân đỗ chỉ trong vòng 2 phút. Trên máy bay, hộp y tế đựng tạng được tiếp viên sử dụng dây nối dài đai an toàn để hỗ trợ chằng buộc một cách chắc chắn nhất và đảm bảo an toàn bay.

Sau khi hạ cánh, đoàn bác sĩ, cán bộ y tế cùng trái tim đã được đưa đến bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh để thực hiện ca phẫu thuật và kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Vietnam Airlines đã phục vụ 50 chuyến bay nhân văn vận chuyển đội ngũ y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ ghép tạng xuyên Việt, trong đó có 14 chuyến bay mang theo hộp y tế đựng mô, tạng. Với tâm niệm mỗi chuyến bay sẽ giúp mang lại sự sống cho nhiều người bệnh và mỗi giây phút chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân cũng như ước nguyện tốt đẹp của người hiến tặng, Vietnam Airlines luôn nỗ lực để thực hiện các chuyến bay với sự chính xác, khẩn trương và an toàn nhất.

