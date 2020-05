15 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Hòa Phát có kết quả âm tính với Sars-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.5, ông Phạm Minh Đức- Giám đốc Sở Y tế cho biết, 23 mẫu xét nghiệm vừa được gửi đi Viện Pastuer Nha Trang đã cho kết quả tất cả đều âm tính với Sars- CoV-2. Trong đó, có 15 mẫu là của 15 chuyên gia nước ngoài vừa nhập cảnh vào Quảng Ngãi và đang cách ly tại khách sạn Harmonia Hòa Phát.

Đây là nhóm chuyên gia đầu tiên trong số 1.000 chuyên gia nước ngoài sẽ đến làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất từ tháng 6 đến tháng 8 tới. Được biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch, ngay khi nhập cảnh xuống sân bay Đà Nẵng, 15 chuyên gia, trong đó 13 người có quốc tịch Croatia, 2 người quốc tịch Ý, đã được đưa thẳng về Khách sạn Harmonia, tại xã Bình Đông (Bình Sơn) để thực hiện cách ly theo dõi y tế. Sau khi hoàn thành cách ly, các chuyên gia này sẽ đến làm việc và hỗ trợ hoàn thành công tác lắp đặt Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

Khu vực cách ly các chuyên gia nước ngoài được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng chức năng

Để thực hiện giám sát hiệu quả và đảm bảo an ninh, khu vực cách ly tại khách sạn đã được thiết lập 3 chốt kiểm soát y tế ngay từ cổng ra vào. Các chiến sĩ thuộc công an tỉnh và công an huyện Bình Sơn đã phối hợp bố trí kíp trực luân phiên 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh và kiểm soát được lượng người ra vào khu cách ly.

Ngoài 15 chuyên gia nước ngoài, các mẫu xét nghiệm âm tính còn lại là của tài xế đưa đón các chuyên gia từ sân bay Đà Nẵng về nơi cách ly. 7 mẫu còn lại là 7 trường hợp thuyền viên đi về từ vùng có dịch Covid-19 trên thế giới hiện đang được cách ly, theo dõi y tế tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Tất cả các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi y tế 14 ngày và được xét nghiệm Sars-CoV-2 thêm một lần nữa trước khi được cấp giấy chứng nhận sức khỏe tốt và hết thời gian cách ly.

Tin, ảnh: Thiên Vương