Phòng, chống dịch Covid-19: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

(Báo Quảng Ngãi)- Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ: “Mỗi cán bộ, đảng viên là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch Covid-19”, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương huy động mọi lực lượng vào cuộc để phòng, chống dịch Covid-19.

Sẵn sàng vật tư y tế và cơ sở tiếp nhận

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến cho hay: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các thôn, tổ dân phố theo dõi, tổ chức cách ly tại bệnh viện, tại khu tập trung, nơi cư trú, gia đình 483 người. Đồng thời, tiếp tục theo dõi giám sát cách ly một số trường hợp lao động người nước ngoài tại KKT Dung Quất và các KCN tỉnh. Giao nhiệm vụ cho các bệnh viện: Sản - Nhi tỉnh, Đa khoa tỉnh, Lao và Bệnh phổi tỉnh chuẩn bị các phương án để tiếp nhận điều trị nếu có trường hợp nhiễm Covid-19.

Tỉnh đã thống nhất cấp kinh phí 7 tỷ đồng để mua vật tư y tế. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã liên hệ với các đơn vị cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn và đồ bảo hộ khám, chữa bệnh để sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài phun thuốc sát khuẩn, khử trùng 100% cơ sở trường học, cơ sở công cộng, xí nghiệp, chợ, công ty, Sở tiếp tục dự trữ hóa chất để phun thuốc tiêu độc sát trùng đợt 2, đợt 3 trong thời gian đến...

Huyện Bình Sơn “tập trung cao độ”

Huyện Bình Sơn là địa bàn giáp tỉnh Quảng Nam, gần TP. Đà Nẵng - nơi đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Hơn nữa, huyện Bình Sơn có KKT Dung Quất tập trung nhiều lao động nước ngoài đến làm việc và nhiều tàu thuyền từ vùng dịch đến cập cảng Dung Quất. Hiện công tác giám sát và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch được địa phương đặt lên hàng đầu.

Sáng 11.3, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tiếp nhận một trường hợp học sinh THPT có biểu hiện sốt, viêm họng. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Võ Hùng Viễn thông tin: “Hiện sức khỏe của học sinh này ổn định, không có tiếp xúc với người từ vùng dịch đến, nên đưa vào điều trị tại Khoa Nhiệt đới như các bệnh nhân thông thường khác”.

Để phòng dịch Covid-19, huyện Bình Sơn đã thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà, nơi cư trú 23 trường hợp. Trong đó, có 3 người Hàn Quốc và 20 người từ nước ngoài trở về. Hiện có 5 người trở về từ Hàn Quốc đã qua giai đoạn cách ly. Địa phương đang rà soát, theo dõi sức khỏe 40 người. Với những trường hợp giám sát, cách ly hiện đang được theo dõi sức khỏe và tuân thủ các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế. Các cơ sở giáo dục ở Bình Sơn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Tích cực triển khai nhiều giải pháp

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Võ Văn Dương cho biết: Đơn vị đã xây dựng Tiểu ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các ngành chức năng, công an cơ sở theo dõi, giám sát người nước ngoài, người Việt Nam học tập, du lịch, lao động tại các nơi trở về nước. Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện hai trường hợp liên quan công dân người Ý lao động ở Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất và yêu cầu khai báo y tế, lịch trình di chuyển...

Hiện hai trường hợp này đã được cách ly. Hay chiều 9.3, phát hiện một trường hợp ở xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi) tiếp xúc gần với hai người Anh có dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng. Qua kiểm soát nhanh, đối tượng này đã tiếp xúc với 27 người địa phương, lực lượng công an đã phối hợp với y tế địa phương giám sát tại nhà các đối tượng trên. Ngoài ra, Công an tỉnh đang theo dõi những đối tượng tung tín thất thiệt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội để chấn chỉnh, trấn an người dân.

Giám đốc Sở GTVT Hà Hoàng Việt Phương thì thông tin: Sở đã tăng cường lực lượng tại cảng Sa Kỳ để khử trùng toàn bộ khu vực cảng, theo dõi lượng khách, ngăn chặn người nước ngoài ra Lý Sơn; khuyến khích người dân ở Lý Sơn hạn chế đi lại.

“Sở cũng đang tập trung đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Chỉ đạo công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua đường bưu điện để góp phần phòng ngừa dịch Covid-19”, ông Phương nói.

