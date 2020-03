Ăn chuối, lợi-hại gì?

Cũng giống như các loại thực phẩm khác, chuối có thể trở thành một mối nguy với sức khỏe nếu dùng không đúng.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chuối là một trong những loại trái cây được tiêu thụ rộng rãi nhất trên hành tinh, đồng thời là một trong những loại siêu thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên có phải loại hoa quả này cũng sẽ gây hại cho sức khỏe con người nếu dùng không đúng.

Nhà dinh dưỡng học San Diego, Mỹ tên là Laura Flore cho biết, chuối có rất nhiều chất chống ôxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngoài ra nó còn là một thực phẩm để tăng hàm lượng magiê, kali, viatmin C và vitamin B6. Những ưu điểm vượt trội của chuối so với các loại hoa quả khác là không thể chối cãi.

Lợi ích sức khỏe của chuối

-Chuối giúp vượt qua trầm cảm do chúng có hàm lượng cao tryptophan, được chuyển đổi thành serotonin –một chất dẫn truyền thần kinh , nhằm điều chỉnh tâm trạng, mang lại trạng thái hạnh phúc cho con người.

- Ăn 2 quả chuối trước một ngày làm việc nặng nhọc sẽ cung cấp cho cơ thể đầy đủ năng lượng, duy trì lượng đường trong máu của bạn.

-Bảo vệ cơ thể chống lại triệu chứng chuột rút, nếu bạn hay bị chuột rút về đêm hãy ăn 1 quả chuối mỗi ngày để chữa căn bệnh này.

-Chống lại việc mất canxi và xây dựng hệ xương chắc khỏe.

-Cải thiện tâm trạng của bạn và giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt ( PMS ) như mệt mỏi, khó chịu, trầm cảm... Theo thống kê cứ 4 phụ nữ thì có 3 người cho biết họ gặp phải hội chứng tiền kinh nguyệt, 7% số phụ nữ bị rất nặng. Chỉ cần ăn một quả chuối mỗi ngày sẽ giúp điều hòa lượng đường trong máu và giảm stress.

- Chuối có tác dụng giảm sưng, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường type II, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ thống thần kinh nhờ hàm lượng vitamin B-6 cao.

- Chuối còn được biết đến là một loại thực phẩm bổ máu và làm giảm bệnh thiếu máu bằng nguồn sắt có trong chuối.

-Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận chuối là thực phẩm có thể làm giảm huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch, chống đột quỵ bởi chuối có hàm lượng kali cao và ít muối.

Tác hại không ngờ của chuối

Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời của chuối, nó còn có thể gây hại cho sức khỏe. Đối với bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn bê ta- làm cho hàm lượng kali trong máu tăng. Nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Chuối còn có thể gây hại cho thận. Ăn quá nhiều kali có thể gây hại cho những người bị tổn thương thận. Bởi nếu thận không thể làm việc tốt để loại bỏ kali dư ​​thừa trong máu, nó có thể gây tử vong ở người bệnh.

Do đó cần ăn chuối ở mức độ vừa phải. Nhà dinh dưỡng học Flores cho biết, bệnh nhân bị đau đầu cần hạn chế ăn chuối bởi "các axit amin trong chuối làm giãn các mạch máu." , chuối chín có chứa nhiều các axit amin hơn chuối xanh. Ngoài ra một “tác hại” được tìm thấy trên chuối là nó có thể gây buồn ngủ khi ăn quá nhiều do có chất tryptophan. Magiê có nhiều trong chuối có tác dụng giãn các cơ bắp – nhưng nó lại trở thành phản tác dụng nếu đang mệt mỏi, lơ mơ.

Loại quả này có thể dẫn đến sâu răng bởi trong chuối có hàm lượng đường tương đối cao, nếu ăn không đúng lúc. Cần nhớ rằng chuối không có đủ chất béo hay protein để làm thực phẩm chính trong bữa ăn thậm chí là một bữa ăn nhẹ .

Ăn chuối trở nên nguy hiểm nếu bạn ăn quá nhiều. Bộ Nông nghiệp MỸ khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày, nếu nạp vào cơ thể hàng chục quả chuối sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể.

Trung tâm y tế thuộc Trường đại học Maryland đã tiến hành nghiên cứu ngưỡng gây bệnh của chuối. Họ cho rằng nếu ăn khoảng 43 quả chuối trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện các triệu chứng của tăng kali máu. Điều này để lại hậu quả làm cơ suy yếu, nhịp tim trở nên bất thường, thậm chí dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời.

Cơ quan chăm sóc sức khỏe của Anh (NIH) cho rằng cơ thể con người nếu tiêu thụ hơn 500mg vitamin B6 mỗi ngày có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh ở tay và chân. Không có gì đáng lo bởi để đạt được lượng vitamin B6 ảnh hưởng đến sức khỏe, con người cần phải ăn hàng nghìn quả chuối.

Theo Trâm Anh/SKĐS