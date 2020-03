Phòng chống dịch Covid-19: Tuyệt đối không được chủ quan

(Baoquangngai.vn)- Thông báo 66/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 nêu rõ, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan.

Thông báo nêu rõ, về cơ bản, Thủ tướng Chính phủ nhất trí với báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Cho đến nay, Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực bước đầu, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia và nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ, toàn diện của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân cả nước. Kết quả tích cực mang lại không khí tự tin cho những người làm công tác phòng chống dịch, tâm lý yên tâm cho nhân dân. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan.

Và thực tế diễn biến dịch bệnh những ngày qua đã cho thấy rõ điều đó. Ngày 29-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với chủng mới của virus Corona (Covid-19) lên mức “rất cao”. Nhiều nước cũng thông báo ca nhiễm mới tăng vọt.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Chúng tôi đang gia tăng mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây lan và tác động của dịch Covid-19 hiện ở mức rất cao trong cấp độ toàn cầu”. Dù chưa dùng tới từ “đại dịch” vào thời điểm này nhưng WHO nhấn mạnh, Covid-19 có thể được khống chế bằng những biện pháp thích hợp và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Y khoa New England số ra ngày 28-2, tỷ phú Mỹ Bill Gates cũng nhận định, dịch Covid-19 có thể là dịch bệnh 100 năm mới xuất hiện một lần và thế giới cần ứng phó dịch bệnh một cách hiệu quả. Bài viết đã đưa 2 lý do khiến Covid-19 trở thành mối đe dọa lớn là có thể khiến người trưởng thành cho đến người già tử vong và khả năng lây lan nhanh chóng. Số liệu cho thấy tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 vào khoảng 1%, khiến căn bệnh này nghiêm trọng hơn nhiều lần so với bệnh cúm mùa. Với tốc độ lây nhiễm trung bình một người có thể lây virus cho 2-3 người, Covid-19 khó kiểm soát hơn so với hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) hay hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS).