Phòng, chống Covid-2019: Chuẩn bị nhiều phương án

Quảng Ngãi chưa có trường hợp bị nhiễm bệnh do nCoV Chiều 10.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin công tác phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, đại diện Sở Y tế cho biết, đến ngày 10.2, Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào mắc nCoV. Hiện ngành y tế đang theo dõi, cách ly 255 người. Sở Y tế cũng dự báo tình hình dịch bệnh tại Quảng Ngãi và các nội dung phòng, chống đã triển khai trên địa bàn tỉnh, công tác theo dõi, dự phòng, công tác phân luồng, thu dung, cách ly, điều trị... Công an tỉnh cũng đã thông tin tình hình quản lý người từ vùng dịch đến địa phương. Đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện 9 trường hợp đưa tin dịch bệnh nCoV không đúng sự thật, gây hoang mang trên mạng xã hội và đã xử lý 2 trường hợp. Phát biểu tại buổi họp báo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào cho rằng: Quảng Ngãi đã chủ động trong phòng, chống dịch bệnh nCoV, bởi đây là địa bàn có nguy cơ cao, vì có nhiều lao động từ vùng dịch đến làm việc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào lưu ý đối với cơ quan báo chí cần chú trọng thông tin đúng, kịp thời tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong nhân dân...