Những nhóm thực phẩm nào giúp tăng cường miễn dịch để phòng nCoV?

Ngày 8-2, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) đưa ra một số khuyến cáo về chế độ dinh dưỡng phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV).

Bổ sung các vitamin cần thiết từ thực phẩm

Người dân cần thực hiện dinh dưỡng hợp lý để tăng cường miễn dịch cho cơ thể, thực hiện tốt 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, các khuyến cáo về tiêu thụ thực phẩm phù hợp cho mỗi nhóm tuổi. Trước tiên, cơ thể cần được cung cấp đủ chất đạm (protein) vì đây là nguyên liệu quan trọng để tạo nên các kháng thể. Cùng với đó, trong các bữa ăn hằng ngày cần ăn phối hợp cả thực phẩm giàu protein động vật như các loại cá, thịt gà, thịt bò, trứng, sữa... và protein thực vật từ các loại đậu, đỗ…

Mặt khác, cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, D, E, sắt, kẽm, selen..., vì đây là những chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Bổ sung các loại hoa quả trong bữa ăn hằng ngày cũng là cách để tăng hệ miễn dịch của cơ thể.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp và đường tiêu hóa. Việc sản xuất các kháng thể trên bề mặt niêm mạc có tác dụng lớn trong việc chống lại sự tấn công của vi rút gây bệnh. Thực phẩm giàu vitamin A gồm gan động vật, lòng đỏ trứng. Các loại rau và trái cây cũng chứa nhiều Beta-caroten (tiền chất của Vitamin A) như: Cà rốt, khoai lang, bí ngô, đu đủ, và các loại quả có màu vàng, màu đỏ…

Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch thông qua hỗ trợ sản xuất interferon (loại protein chống lại tác nhân gây bệnh, là thành phần đạm quan trọng của hệ miễn dịch). Đây là chất dinh dưỡng giúp ức chế sự tổng hợp của vi rút mới, từ đó có tác dụng chống lại vi rút xâm nhập. Nguồn thực phẩm giàu vitamin C đến từ trái cây và rau tươi như: Cam, quýt, bưởi, nho, cà chua, súp lơ, củ cải, ớt chuông…

Vitamin D là một vitamin tan trong chất béo, có liên quan đến các chức năng khác nhau của hệ thống miễn dịch, tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh. Nguồn chính của Vitamin D là tổng hợp ở da dưới ảnh hưởng của bức xạ tia cực tím mặt trời B (UV-B) chiếm 80-90% và khoảng 10-20% do chế độ ăn uống, do đó, mỗi ngày cần tắm nắng từ 15-30 phút, tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu vitamin D như: Gan cá, lòng đỏ trứng, cá, hải sản…

Vitamin E có thể làm tăng đáng kể khả năng miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng tốt hơn với các tác nhân gây bệnh. Trong cơ thể, vitamin E tham gia chuyển hóa của các tế bào; bảo vệ màng tế bào khỏi bị ô xy hóa. Thực phẩm giàu vitamin E chủ yếu có nguồn gốc thực vật như dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu ô liu, các loại hạt và các loại rau có lá màu xanh đậm.

Nguyên tố khoáng chất vi lượng selen là một chất chống oxy hóa mạnh. Đủ lượng selen sẽ giúp tăng cường khả năng chống nhiễm trùng cho cơ thể. Nguồn cung cấp selen là các loại thực phẩm như gạo nâu, lúa mạch, cá, tôm, rong biển…

Sắt và kẽm giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch. Các loại động vật có vỏ và hải sản như hàu, cua... là nguồn cung cấp kẽm vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, gan động vật và thịt nạc cũng rất giàu sắt, cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ. Tăng cường sử dụng một số thực phẩm, gia vị chứa các hoạt chất đặc biệt giúp tăng cường miễn dịch như: Tỏi, hành, nghệ, sả, nấm, tảo biển… giúp kích thích hệ thống miễn dịch thông qua kích hoạt các cytokin, hoạt hóa đại thực bào để thực hiện chức năng miễn dịch.

Ngoài ra, nhóm thực phẩm chứa flavonoid cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng khả năng chống ô xy hóa và tăng cường miễn dịch của cơ thể. Các thực phẩm giàu flavonoid gồm các loại rau gia vị, súp lơ xanh, cải xanh, táo, trà xanh…

Thực hiện bổ sung vi chất dinh dưỡng (viên đa vi chất dinh dưỡng, hoặc sản phẩm dinh dưỡng có chứa vi chất sắt, kẽm, vitamin A, D, E…) nếu khẩu phần ăn không đủ các chất dinh dưỡng nói trên, hoặc khi cơ thể được bác sĩ dinh dưỡng chẩn đoán là bị thiếu vi chất dinh dưỡng.

Phòng bệnh bằng việc uống nước đúng cách

Viện Dinh dưỡng quốc gia cũng khuyến cáo người dân uống nước đúng cách góp phần phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Cơ thể hằng ngày cần khoảng 2 - 2,5 lít nước từ thực phẩm và đồ uống để bù lại lượng nước mất qua các con đường khác nhau. Tỷ lệ 2/3 lượng nước do đồ uống cung cấp, phần còn lại do thực phẩm khác cung cấp. Nhu cầu này phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể, hoạt động thể lực.

Viện Dinh dưỡng quốc gia lưu ý, không được để miệng và cổ họng khô. Cần uống nước sạch, nước đun sôi để nguội, uống chậm, uống từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát. Không uống nước bị đun đi đun lại nhiều lần. Không uống nước nhiều trước khi đi ngủ. Không nên uống nước ngọt thay cho nước lọc. Những đồ uống chứa cồn, trà, cà phê có tác dụng lợi tiểu, nên làm tăng tốc độ mất nước qua thận do vậy cần hạn chế.

