Những lý do để thêm thanh long vào chế độ ăn uống

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới được biết đến với vỏ màu đỏ rực rỡ và ngọt mát. Thanh long với hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Hàm lượng dinh dưỡng của thanh long

Thanh long chứa ít calo nhưng chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu và chứa một lượng đáng kể chất xơ. Với 227 gram quả thanh long thì chứa 3 gram protein, 0 gram chất béo, 29 gram carbohydrate, 7 gram chất xơ, sắt, magiê, vitamin C, vitamin E.

Ngoài các chất dinh dưỡng thiết yếu, thanh long cung cấp các hợp chất thực vật có lợi như polyphenol, carotenoids và betacyanin.

Ăn thanh long có tác dụng gì?

Hỗ trợ giúp chống lại bệnh mãn tính: Các gốc tự do là các phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào, có thể dẫn đến viêm và bệnh. Một cách để chống lại điều này là bằng cách ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như thanh long.

Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do, do đó ngăn ngừa tổn thương tế bào và viêm. Một chế độ ăn nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư, tiểu đường và viêm khớp.

Thanh long chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C, betalains, carotenoids (beta-carotene và lycopene)

Điều quan trọng, chất chống oxy hóa hoạt động tốt nhất khi ăn tự nhiên trong thực phẩm, thay vì ở dạng thuốc.

Cung cấp nhiều chất xơ: Chất xơ là carbohydrate không tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Giống như chất chống oxy hóa, chất bổ sung chất xơ không có lợi ích sức khỏe tương tự như chất xơ từ thực phẩm.

Mặc dù chất xơ có lẽ được biết đến nhiều nhất với vai trò trong tiêu hóa, nhưng chất xơ cũng đóng vai trò bảo vệ chống lại bệnh tim, quản lý bệnh tiểu đường loại 2 và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

Giúp ruột khỏe mạnh: Ruột có chứa khoảng 100 nghìn tỷ vi sinh vật đa dạng, bao gồm hơn 400 loài vi khuẩn. Thanh long có chứa prebiotic, hỗ trợ cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn tốt trong ruột. Prebiotic là một loại chất xơ đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong ruột. Đặc biệt, thanh long chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của hai họ vi khuẩn khỏe mạnh: vi khuẩn axit lactic và bifidobacteria.

Tiêu thụ thường xuyên prebiotic có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng trong đường tiêu hóa và tiêu chảy, điều này là do prebiotic thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Vitamin C và carotenoids trong thanh long có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách bảo vệ các tế bào bạch cầu khỏi bị hư hại. Là chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C và carotenoids trong thanh long có thể vô hiệu hóa các gốc tự do và bảo vệ các tế bào bạch cầu.

Tăng mức sắt trong cơ thể: Thanh long là một trong số ít trái cây tươi có chứa sắt. Sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể bạn. Ngoài ra, thanh long còn chứa vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt tốt.

Theo Kiều Linh/LĐO (nguồn: Healthline)