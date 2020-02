Lợi ích ít biết từ quả me

Me được dùng trong nhiều món ăn khác nhau. Me chua được lấy làm gia vị trong các món canh chua, cua rang, còng rang, làm nước chấm cá chiên, kho các linh, cá mè, làm kẹo me... Người ta còn chế biến mứt me, pha nước xi rô, làm kẹo…vì quả me có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100mg cùi me có khoảng 30 đơn vị vitamin A; 0,34mg vitamin B2; 2mg vitamin C, canxi, sắt, photpho, chất béo, protein…

Quả me có tác dụng giảm sốt và chống cảm lạnh

Cùi me, lá và hoa được kết hợp trong dân gian để chữa khớp bị sưng đau, súc miệng để trị viêm họng. Trong hạt me có chứa polysaccharide có thể điều trị chứng khô mắt. Quả me có tác dụng giảm sốt và chống cảm lạnh. Uống nước me giúp bù điện giải và có tính nhuận tràng nhẹ nên rất tốt cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, me còn được điều trị rối loạn mật, giảm cholesterol trong cơ thể và là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, chống ung thư, lợi tiểu.

Giúp hệ thần kinh hoạt động tốt

Do có hàm lượng thiamin cao (chiếm tới 29%) nên me giúp hệ thần kinh hoạt động tốt, tránh được hội chứng chuột rút, cảm giác kim châm ở lòng bàn chân, tay do các màng bọc myelin của các dây thần kinh bị tổn thương do thiếu thiamin (một loại vitamin nhóm B). Bạn nên biết rằng vitamin nhóm B và thiamin đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của dây thần kinh và cơ.

Giữ cho xương chắc khỏe

Với 23% magnesium thành phần, bạn có thể giữ xương chắc khỏe. một vài nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều kali và ma giê có xương khỏe mạnh hơn những người không bổ sung và tiêu thụ vi chất này.

Giúp ngăn ngừa táo bón

Me rất giàu chất xơ. Trong thành phần của thịt me còn có chất nhuận tràng nhẹ nên nếu bạn ăn me hàng ngày sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn trơn tru. Chất xơ trong quả me có tác dụng điều hòa nhu động ruột và được coi như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, vừa hiệu quả vừa không gây tác dụng phụ có thể đối phó với táo bón.

Quả me giúp kiểm soát huyết áp

Giúp kiểm soát huyết áp

Các lợi ích phải kể đến của me đó là giúp kiểm soát huyết áp bằng cách kiểm soát hiệu quả hàm lượng natri trong cơ thể, tránh để tình trạng lượng natri tăng sẽ làm huyết áp tăng. Hàm lượng kali có trong me cao gấp 2 lần kali tìm thấy trong chuối. Đây chính là chìa khóa của vấn đề.

Ngừa thiếu máu

Vì trong cùi me có chứa chất sắt đủ cao nên có thể giúp bạn khắc phục tình trạng thiếu máu.

Tăng độ dẻo dai

Nhờ có hàm lượng protein tương đối nên khi ăn me, các protein được dung nạp và tạo ra các kháng thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và loại bỏ vi khuẩn và virut gây trở ngại cho sức khỏe của cơ thể.

Giúp răng lợi chắc khỏe

Nướu chảy máu và răng yếu là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu nhiều vi chất, đặc biệt là vitamin C. Ăn me có thể bổ sung lượng vitamin C mà cơ thể bạn cần mỗi ngày giúp duy trì răng lợi của bạn được chắc khỏe.

Kiểm soát cholesterol

Ngoài việc có chứa thiamin, me cũng là nguồn cung cấp dồi dào niacin rất tốt cho sức khỏe. Niacin rất hữu ích trong việc giảm cholesterol xấu trong cơ thể và làm tăng mức cholesterol tốt.

Giúp sản sinh năng lượng

Me có chứa riboflavin hữu ích để giải phóng năng lượng từ carbohydrate. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nạp vào cơ thể vài chiếc kẹo me, cốc nước me dầm hay đơn giản chỉ cần nhấm nháp một trái me chín, cơ thể bạn lại tràn đầy năng lượng giúp bạn vứt bỏ mệt mỏi.

Theo Mai Hương - Học viện Quân Y/SKĐS