"Cuộc đua" điều chế vắc xin phòng ngừa Covid-19

Kể từ khi bùng phát vào cuối tháng 12-2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc), dịch bệnh do Covid-19 gây ra đã khiến số người tử vong tăng lên từng ngày và lây nhiễm cho hàng chục nghìn người tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, các nhà khoa học trên thế giới đang áp dụng công nghệ mới trị giá hàng triệu USD để điều chế vắc xin nhằm phòng ngừa dịch bệnh do Covid-19.

Ngay sau khi hệ gen của Covid-19 được các nhà khoa học Trung Quốc chia sẻ trên hệ thống dữ liệu chung ngày 10-1 vừa qua, nhiều nhóm nghiên cứu thông báo có thể sản xuất được vắc xin chống lại loại vi rút này. Trong đó, Liên minh Sáng kiến phòng, chống dịch bệnh (CEPI) đang đầu tư hàng triệu USD vào 4 dự án trên thế giới nhằm đẩy nhanh tiến độ điều chế vắc xin phòng ngừa dịch bệnh do Covid-19.

Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett cho biết, mục tiêu của tổ chức này là bắt đầu đưa vắc xin vào thử nghiệm lâm sàng ở người chỉ trong vòng 16 tuần. Được thành lập vào năm 2017, CEPI đã tài trợ cho các công trình nghiên cứu công nghệ sinh học sau khi xảy ra dịch bệnh Ebola ở Tây Phi khiến hơn 11.000 người thiệt mạng.

Hai công ty của Mỹ là Inovio Pharmaceuticals Inc. tại San Diego và Moderna Inc. tại Massachusetts đều thông báo rằng vắc xin của họ có thể sẵn sàng tiến hành thử nghiệm trên động vật trong vòng một tháng tới. Đại diện Công ty Moderna Inc. cho biết, có thể sản xuất được vắc xin cho thử nghiệm lâm sàng trên người trong 3 tháng nữa.

Trong khi đó, Viện Pasteur Pháp đang điều chỉnh vắc xin phòng sởi để chống lại dịch bệnh do Covid-19. Pháp dự kiến phải mất hơn 20 tháng, vắc xin này mới được đưa vào sử dụng. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) cũng bắt đầu thử nghiệm loại vắc xin phòng ngừa dịch bệnh do Covid-19 trên chuột và hy vọng vào cuối năm nay sẽ có một loại vắc xin thử nghiệm khả thi phù hợp để sử dụng cho con người.

Không nằm ngoài "cuộc đua" này, Trung tâm Phòng và Kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc (CDC) cũng bắt đầu nghiên cứu điều chế vắc xin phòng, chống dịch bệnh do Covid-19. Ngày 10-2, Cổng thông tin điện tử yicai.com dẫn nguồn tin từ CDC cho biết, một loại vắc xin chống dịch bệnh do Covid-19 đã bắt đầu được thử nghiệm trên động vật. Để bảo đảm an toàn, các cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên con người có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 4-2020.

Trong khi chưa có vắc xin phòng ngừa dịch bệnh do Covid-19, một số bác sĩ đang áp dụng phương pháp điều trị kết hợp giữa thuốc ARV (có tác dụng ức chế sự phát triển của vi rút HIV trong cơ thể) và thuốc cúm. Tuy nhiên, khoa học chưa xác định rõ liệu phương thức điều trị này có mang lại hiệu quả tuyệt đối hay không.

Giống như đại dịch SARS năm 2002-2003, dịch bệnh Covid-19 cũng có thể tự kết thúc trước khi một vắc xin có thể được phát triển hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Ong Siew Hwa, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Acumen, một công ty công nghệ sinh học ở Singapore, cho rằng các nước nên tiếp tục nỗ lực điều chế vắc xin phòng ngừa Covid-19, ngay cả khi dịch bệnh kết thúc.

